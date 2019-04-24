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24.04.2019 21:37
Рубрика: Экономика

Фермер оценит риски

Агрострахование в своем развитии будет опираться на мнения самих аграриев
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 92(7850)
В 2017 году объем агрострахования резко сократился, но уже в прошлом году был изменен закон о господдержке агрострахования, а правительство дало поручения по расширению охвата и изменению порядка субсидирования страхования сельхозрисков.
Корней Биждов: Агрострахование станет полноценным инструментом управления рисками. Фото: Пресс-служба НСА Корней Биждов: Агрострахование станет полноценным инструментом управления рисками. Фото: Пресс-служба НСА
Корней Биждов: Агрострахование станет полноценным инструментом управления рисками. Фото: Пресс-служба НСА

Привели ли эти меры к конкретным результатам, "Российской газете" рассказал президент российского Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

В каком состоянии система агрострахования находится сегодня?

Корней Биждов: Уже в период осенней посевной органы власти оперативно взяли под контроль ситуацию с агрострахованием, и она качественно изменилась. Регионы открыли финансирование поддержки агрострахования - озимый сев был застрахован в 25 субъектах РФ, выросло поголовье застрахованных животных. 83 процента всех субсидий, перечисленных в течение 2018 года, были перечислены во втором полугодии после принятия мер стимулирования и поддержки на уровне правительства, минсельхоза, минфина и Банка России. В итоге объем фактически перечисленных субсидий по итогам 2018 года составил 917 миллионов рублей.

Принятые меры привели к тому, что период резкого сокращения рынка длиной в 1,5 года - с начала 2017-го и по середину 2018 года - закончился. Во втором полугодии объем страховой премии по договорам страхования, заключенным на условиях господдержки, вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 79 процентов (по страхованию урожая - на 80 процентов, по страхованию животных - 78 процентов).

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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В целом объем рынка страхования сельхозрисков в 2018 году (по данным Банка России) достиг 3,7 миллиарда рублей, из которых 1,95 миллиарда (53 процента) - страхование с господдержкой (982 миллиона рублей - по договорам страхования урожая, 969 миллионов рублей - страхования сельхозживотных).

Впервые в практике агрострахования с господдержкой на 31 декабря были профинансированы все заключенные договоры страхования с господдержкой - уровень их оплаты достигал 98 процентов. В прошлом не менее половины объема субсидирования по заключенным договорам регионы перечисляли с серьезной задержкой - уже в следующем году, что создавало серьезные проблемы для застрахованных хозяйств в случае наступления убытков, так как страховая защита была по таким договорам неполной.

Как будет развиваться агрострахование в 2019 году?

Корней Биждов: На совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 5 апреля органам управления АПК субъектов РФ рекомендовано принять меры по увеличению доли застрахованных площадей в общей посевной площади. На этот год предусмотрено субсидирование агрострахования из федерального бюджета в размере 1,5 миллиарда рублей. Если оно будет предоставлено, то объем страхового рынка может вырасти до 4,5-5 миллиардов рублей по осторожным оценкам.

Мы ожидаем, что тот импульс, который был придан системе агрострахования в прошлом году, получит развитие и будет усилен в том числе за счет новых возможностей, которые созданы изменениями в законодательстве. Информация, поступающая от компаний - членов НСА, указывает на то, что аграрии с большой заинтересованностью восприняли эти меры, в том числе впервые предложенное минсельхозом предоставление повышенной несвязанной погектарной поддержки застрахованным хозяйствам (на эти меры предусмотрено 1,4 миллиарда рублей). Эти данные показывают, что показатель охвата застрахованной площади в 2019 году потенциально может быть удвоен.

Фото: iStock
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В целом застрахованная площадь посевов в РФ в 2018 году составила 1,16 миллиона гектаров, что составляет около 1,5 процента от площади сева. Но охват застрахованных озимых - 591 тысяча гектаров, уже заметно выше - около 3 процентов озимого клина. При этом в 6 субъектах РФ охват озимых страхованием превышает 10 процентов от засеянной площади. Из них в Московской области застраховано около 32 процентов озимых, в Самарской области - 27 процентов, в Республике Мордовия - 24 процента, что говорит о наличии спроса на страховую защиту.

Что касается страхования сельхозживотных, то тревожная ситуация с распространением опасных заболеваний способствует повышенному спросу на такие страховые полисы. Всего в 2018 году застраховано на условиях господдержки 100 миллионов голов птицы, 6 миллионов голов свиней, 746 тысяч голов крупного рогатого скота, 119 тысяч голов овец и коз и 5 тысяч голов лошадей. В пересчете на условные головы - около 16 процентов всего поголовья РФ, при этом размер охваченного страхованием с господдержкой поголовья увеличился за год более чем на 15 процентов.

Как изменились условия страхования с господдержкой для аграриев с 1 марта?

Корней Биждов: Условия страховой защиты стали более гибкими: сейчас для заключения договора агрострахования можно выбрать перечень рисков из указанных в законе (в том числе добавлены риски, характерные для северных и восточных регионов - раннее установление снежного покрова, промерзание почвы), а также установить более высокий уровень безусловной франшизы - величины убытка, которую аграрий "оставляет на своем удержании". Раньше этот уровень мог достигать 30 процентов, сейчас - до 50 процентов от застрахованной части стоимости объекта (страховой суммы).

Эти меры существенно понижают стоимость страхования. Но главное - убран порог для признания гибели урожая на уровне 20 процентов. Теперь больше не будет случаев, при которых при заметной потере сельхозкультур аграрий может услышать, что страховая компания этот убыток не рассматривает. Снижение урожая в результате страховых событий является страховым случаем, и страховщик всегда будет проводить урегулирование убытка.

Каковы перспективы развития агрострахования в перспективе нескольких лет?

Корней Биждов: НСА поддерживает прогноз, согласно которому реализация предпринимаемых мер позволит увеличить к 2025 году долю застрахованного поголовья не менее чем до 26,1 процента, а застрахованной посевной площади - до 11,3 процента.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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Но основное направление развития будет задано не количественными, а качественными изменениями. Агрострахование должно стать полноценным инструментом управления рисками в сельском хозяйстве. Не исключено, что для этого может потребоваться адаптация страховых программ к потребностям некоторых групп сельхозпроизводителей. Так, сейчас НСА изучает опыт некоторых стран по внедрению индексного страхования малого и среднего фермерства на случай засухи. При этом страховании наличие страхового случая и размер выплаты вычисляются автоматически в специальной IT-системе, которая обобщает данные о застрахованных полях, данные спутникового мониторинга и метеорологическую информацию. Спутниковый мониторинг посевов уже получил с 1 марта этого года полноценный правовой статус в системе агрострахования благодаря изменениям законодательства.

Но прежде всего любые дальнейшие изменения в системе должны учитывать мнения самих аграриев. В своих предложениях НСА будет опираться прежде всего на их оценку, полученную в ходе исследований и опросов.

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