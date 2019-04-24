41 человек стал "Почетным работником города Калуги"

24 апреля состоялось очередное заседание городской думы. Депутаты согласовали ликвидацию муниципального предприятия "Полигон ТКО" города Калуги.

В настоящее время предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в связи с закрытием полигона для приема отходов и подготовки к рекультивации. Земельный участок будет передан МКУ "Управление капитального строительства" для дальнейшей реализации проекта рекультивации полигона.

Были установлены нормативы отчисления части прибыли в бюджет муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности.

Депутаты приняли решение обратиться к губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении почетного звания "Трудовая слава Калужской области" акционерному обществу "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств".

Коллектив предприятия внес значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Калужской области и укрепление обороноспособности страны. В декабре 2019 года АО "КНИИТМУ" исполнится 60 лет.

Звание "Почетный гражданин города Калуги" было присвоено Михаилу Янкелевичу.

Михаил Яковлевич Янкелевич сражался на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного знамени, медалями, в том числе "За оборону Советского Заполярья" и норвежскими наградами. Служил в разведке 14-й армии Карельского фронта, в 1943 году в возрасте 24 лет ему было присвоено звание подполковник.

После войны Михаил Яковлевич был военным комиссаром города Калуги, депутатом Калужского горисполкома, Председателем Совета ветеранов, участвовал в создании калужского "Поста № 1".

Были присвоены звания "Заслуженный работник города Калуги". Почетного звания был удостоен 41 человек - представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

Была установлена дата проведения в Калуге Дня территориального общественного самоуправления. Праздник пройдет 23 мая.

- В рамках праздника запланирован ряд ярких мероприятий, в частности состоится торжественное открытие нового сквера в микрорайоне Турынино, - сообщил Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - большинство депутатов Городской Думы возглавляют территориальные общины и примут активное участие в праздничных мероприятиях.

Городской детской библиотеке-филиалу № 28 было присвоено наименование в честь Почетного гражданина Калужской области Валентина Дмитриевича Берестова. Валентин Дмитриевич Берестов - известный российский детский поэт, писатель, переводчик, мемуарист и исследователь.

Также в ходе заседания был скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества, согласованы сделки муниципальным предприятиям и приняты решения об установке мемориальных досок и наименовании вновь образованных улиц.

В ходе часа контроля была заслушана информация о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По проекту "Безопасные и качественные дороги" в Калуге в текущем году будет проведен ремонт 27 автомобильных дорог протяженностью 46,7 км на общую сумму 580,7 млн. рублей.

Ремонт предусмотрен в существующих границах без изменения геометрии и параметров дорог. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных дорог составит пять лет. По результатам электронного аукциона 1 апреля был заключен контракт с подрядчиком - ООО "Липецк дорога". Срок окончания работ - 1 сентября 2019 года. В настоящее время работы ведутся на трех объектах: улица Тарутинская, улица Зеленая и улица Молодежная в деревне Лихун.

По улице Тарутинской произведено фрезерование 98% проезжей части, очищены обочины, ведутся работы по замене бордюрного камня. По улице Зеленая отфрезерован 21% проезжей части, ведутся подготовительные работы на тротуарах и съездах. По улице Молодежная на 99% исправлен поперечный профиль, с 25 апреля подрядчик планирует приступить к выравниванию профиля дороги щебнем.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о задержке ремонтных работ по улице Тарутинской.

- Работы по укладке асфальтового покрытия должны были начаться 23 апреля, но после того, как дорога была отфрезерована, работы по асфальтированию так и не начались, - отметил Александр Иванов.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Игоря Бугаенко задержка связана с работой асфальтовых заводов. Депутат Виктор Борсук напомнил руководству управления городского хозяйства о поручении проработать вопрос расширения проезжей части в районе перекрестка улиц Пушкина и Плеханова.

- Это позволило бы существенно улучшить трафик движения автотранспорта и снизить аварийность, сделать это было необходимо еще до начала работ по проекту "Безопасные и качественные дороги", - подчеркнул Виктор Борсук.

Депутат Юрий Титков затронул тему качества ремонтных работ.

- На субподряде у ООО "Липецк дорога" работают калужские организации, в ходе работ по фрезерованию улицы Тарутинской фреза у них ломалась пять раз, - сообщил коллегам Юрий Титков, - необходимо осуществлять постоянный жесткий контроль за качеством работ и соблюдением сроков, в противном случае ремонт дорог может затянуться до зимы.

Было принято решение на следующее заседание городской думы пригласить руководителей подрядных организаций.

- На ремонт дорог в этом году были выделены значительные средства, нас беспокоит, справятся ли подрядчики с выполнением такого большого объема работ, - подвел итоги обсуждения Александр Иванов, - на ближайшем заседании думы будут заслушаны руководители подрядных организаций, проводящих ремонт дорог и дворовых территорий. Хочу подчеркнуть, что на управлении городского хозяйства и подрядных организациях лежит огромная ответственность перед жителями города, "Проект безопасные и качественные дороги" в Калуге должен быть реализован качественно и в отведенные сроки. Этот вопрос депутатский корпус будет держать на постоянном контроле.

Также в рамках часа контроля была рассмотрена информация о проведении в Калуге ямочного ремонта дорог. Игорь Бугаенко сообщил депутатам, что по результатам комплексного обследования дорог первой и второй категории площадь дорожного полотна, подлежащая ямочному ремонту, составила 81 тысячу квадратных метров.

С учетом категорий дорог, наличия предписаний контрольных органов и судебных решений, управлением городского хозяйства был сформирован план проведения первоочередного ямочного ремонта на общей площади 34 тысячи квадратных метров.

По состоянию на 22 апреля ямочный ремонт был выполнен на площади 15,5 тысяч квадратных метров, работы планируется завершить к 1 мая. Оставшийся объем ямочного ремонта - порядка 44 тысяч квадратных метров планируется выполнить в течение года по мере поступления дополнительного финансирования. Информация была принята к сведению, замечания и предложения депутатского корпуса были учтены руководством управления городского хозяйства.