Как столичные спасатели готовятся к детскому отдыху, журналистам рассказал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Москвы Александр Бобров. "На учете столичного главка МЧС - 6 детских лагерей, расположенных на территории Новой Москвы", - отметил он. В преддверии первой смены в каждом из них проходят проверки пожарной безопасности. Два лагеря уже хоть сейчас могут принять на отдых детей.
Инспекторы обращают внимание не только на исправность проводки и наличие огнетушителей на этажах, но и оценивают работу системы противопожарной защиты в целом. "Обязательно проверяем содержание эвакуационных путей и выходов из зданий - смотрим исправность дверей, отделку путей эвакуации, загромождение лестниц, наличие доводчиков на дверях лестничных клеток", - говорит Бобров.
Кроме этого, если детский лагерь находится рядом с рекой или озером, спасатели проверяют состояние пирсов, к которым в случае пожара может беспрепятственно подъехать техника. "Территория лагеря должна быть очищена от горючих материалов и залежей мусора. А если лагерь находится рядом с лесом, то от сухой травы, валежника должны быть очищены и соседние территории", - добавил Бобров.