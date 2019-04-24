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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отдых под присмотром

Детские лагеря столицы проверяют на готовность к летнему сезону
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 92(7850)
Этим летом дети в столице смогут отдохнуть в шести здравницах и почти на 100 площадках "Московской смены", которая вновь откроет во время каникул бесплатные лагеря для школьников. А еще школьники поедут в 80 лагерей российских регионов, в том числе в Краснодарском крае и Крыму. Позагорать они смогут и в столице, где откроются как минимум 11 живописных пляжей. Готовность всех лагерей и зон отдыха у воды в настоящее время уже проверяют спасатели. Вожатые же тем временем учатся правильно эвакуировать детей в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Как столичные спасатели готовятся к детскому отдыху, журналистам рассказал врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Москвы Александр Бобров. "На учете столичного главка МЧС - 6 детских лагерей, расположенных на территории Новой Москвы", - отметил он. В преддверии первой смены в каждом из них проходят проверки пожарной безопасности. Два лагеря уже хоть сейчас могут принять на отдых детей.

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Инспекторы обращают внимание не только на исправность проводки и наличие огнетушителей на этажах, но и оценивают работу системы противопожарной защиты в целом. "Обязательно проверяем содержание эвакуационных путей и выходов из зданий - смотрим исправность дверей, отделку путей эвакуации, загромождение лестниц, наличие доводчиков на дверях лестничных клеток", - говорит Бобров.

Кроме этого, если детский лагерь находится рядом с рекой или озером, спасатели проверяют состояние пирсов, к которым в случае пожара может беспрепятственно подъехать техника. "Территория лагеря должна быть очищена от горючих материалов и залежей мусора. А если лагерь находится рядом с лесом, то от сухой травы, валежника должны быть очищены и соседние территории", - добавил Бобров.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях
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