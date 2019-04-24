Накануне пятью матчами стартовала программа 25-го тура Премьер-лиги. В четырех из них принимали участие претенденты на чемпионство и попадание в тройку призеров.

Одной из таких команд является "Локомотив". Пожалуй, именно москвичи еще в состоянии хоть как-то противостоять "Зениту" в борьбе за "золото". Несмотря на определенные проблемы, "красно-зеленые" в целом довольно стабильны.

Но при этом у команды Юрия Семина возникают проблемы в матчах с прямыми конкурентами. Так было в недавней домашней встрече с "Зенитом" (1:1), в которой питерцы были ближе к победе, и в предыдущей игре Премьер-лиги с ЦСКА (1:1). Если бы хотя бы в одном из этих поединков "Локомотив" победил, он бы сейчас был ближе к лидеру. И мог бы реально претендовать на защиту чемпионского титула.

Свои проблемы есть и у "Ростова". Команда Валерия Карпина здорово выступает на своем красавце-стадионе, чего не скажешь о выездных матчах. Здесь статистика для дончан удручающая: в последних пяти встречах набрано лишь четыре очка. Во многом из-за неважных результатов в гостях ростовчане все еще находятся вне еврокубковой зоны. Хотя в Лигу Европы клуб может попасть через розыгрыш Кубка страны, в полуфинале которого "желто-синим" противостоит как раз "Локомотив".

Стартовые составы команд претерпели незначительные изменения по сравнению с предыдущими матчами. У "железнодорожников" в запасе остался Федор Смолов, а Мануэл Фернандеш не попал в заявку.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядел следующим образом: Маринато Гилерме, Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Мацей Рыбусь, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Джефферсон Фарфан, Рифат Жемалетдинов.

Что касается ростовчан, то они перед игрой понесли большую потерю: из-за травмы помочь дончанам не смог Роман Еременко.

"Локомотив" нанес "Ростову" первое домашнее поражение с октября прошлого года

- Роман отсутствует из-за травмы. Он провел два матча на искусственных полях. Еременко проделывает огромный объем работы, и все это сказалось, - объяснил отсутствие финского полузащитника Карпин.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Но начало встречи сложилось обескураживающе для хозяев: уже на пятой минуте с передачи Алексея Миранчука отличился Джефферсон Фарфан. Гол перуанца немножко подействовал на "Ростов". Дончане стали чаще атаковать, лучше держать мяч. И в результате добились своего. На 39-й минуте арбитр Виталий Мешков назначил пенальти за снос Александра Зуева. Алексей Ионов с "точки" не промахнулся - 1:1.

Во второй половине преимуществом владел "Локомотив". Хозяева же пытались поймать соперника на ошибках. Отличный шанс для взятия ворот возник у "красно-зеленых" на 76-й минуте. После передачи с фланга от Мацея Рыбуса Алексею Миранчуку оставалось попасть в пустые ворота. Но он умудрился ударить в штангу.

И все же гости вырвали победу: на 83-й минуте дубль оформил Фарфан. Как итог - 2:1 в пользу "Локомотива", который выиграл в четвертом выездном матче подряд.

Из-за очередной осечки, на этот раз в выездной встрече с "Ахматом" (1:1), на четвертую строчку опустился "Краснодар". Южан опередил ЦСКА, победивший дома "Анжи" (2:0). "Локомотив" идет на второй строчке, опережая армейцев на два очка, а краснодарцев - на три.

Также в среду в Премьер-лиге состоялся еще один матч. В Казани "Рубин" принимал "Уфу". В концовке первого тайма гости повели благодаря голу Ондржея Ванека, но команда Курбана Бердыева вырвала ничью. От поражения "Рубин" спас точный удар Егора Сорокина на 72-й минуте. Как итог - 1:1. В турнирной таблице казанцы остались на десятой строчке с 31 набранным очков в активе, а уфимцы по-прежнему занимают 14-е место с 22 баллами.

Добавим, что матч лидера чемпионата "Зенита" против столичного "Динамо" завершился накануне после подписания номера "РГ" в печать.

В четверг же программу очередного тура закроют три встречи: "Енисей" - "Оренбург", "Крылья Советов" - "Урал" и "Арсенал" - "Спартак".