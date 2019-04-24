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24.04.2019 22:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пасха к нам приходит

Как столица подготовилась к пасхальным праздникам
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 92(7850)
В ближайшее воскресенье православные отмечают главный праздник христиан - Пасху, а следом, 5 мая, - Красную горку, 7 мая - Радоницу. Кроме торжественных богослужений в эти дни верующие отправляются на кладбища навестить родственные могилы.

Столичные власти заранее позаботились о городских и пригородных мемориальных комплексах и привели в порядок все 136 кладбищ Москвы, рассказал "РГ" Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг. "В дни весенних религиозных праздников ожидается, что кладбища посетят около 1 миллиона человек", - отметил он.

По его словам, в эти дни рядом с кладбищами откроются 202 торговые точки по продаже цветов, венков и предметов ритуального назначения. Родные могилы могут привести в порядок и сами москвичи. Для этого в бесплатных пунктах проката на кладбищах они смогут взять необходимый инвентарь.

Пасха 2019: Детали великого праздника

В дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещений с 9.00 до 19.00. Для проезда к ним 28 апреля и 5 мая в дополнение к действующим маршрутам в Москве пустят 38 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железной дороги. Горожанам советуют лучше воспользоваться ими, так как водителей ждут большие ограничения на дорогах в связи с подготовкой к Дню Победы.

Кроме того, в пасхальную ночь, с 27 на 28 апреля, когда москвичи отправятся на богослужения в храмы, продлят работу наземного общественного транспорта почти на 160 маршрутах до 03.30.

Метро и МЦК будут работать на час дольше обычного - до 2 часов ночи.

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