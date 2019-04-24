Калужские депутаты помогли детям

24 апреля на заседании фракции "Единая Россия" городской думы был рассмотрен вопрос об оказании помощи реабилитационному центру "Доброта".
Ранее директор центра Ольга Борисова обратилась к депутатам с просьбой оказать помощь в организации поездки танцевального коллектива детей-инвалидов на отборочный этап Всероссийского фестиваля "InclusiveDance" в Сочи.
Члены фракции приняли решение оказать помощь в организации поездки за счет личных средств.
Руководитель фракции, заместитель председателя городской думы Сергей Павлов призвал членов других фракций откликнуться и также оказать помощь центру "Доброта".
Сергей Павлов пожелал коллективу центра успешного выступления на фестивале.