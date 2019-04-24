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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Судный день

На Москве-реке открывается летняя навигация
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 90(7848)
В среду на Москве-реке открывается летняя навигация. На воде установили буи и знаки, по которым ориентируются капитаны. Пока мимо Кремля, Воробьевых гор и Парка Горького идут всесезонные теплоходы, но уже совсем скоро компанию им составят сотни "летних" судов и яхт.

На открытие пассажирской навигации не повлияет январская авария на дамбе в Тушине, рассказали "РГ" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы". Все гидротехнические сооружения, как и предписывают регламенты, были проведены зимой. Лишь участок между шлюзами N 7 и 8 откроется не сегодня, а к июню. Здесь проходят в основном транзитные грузовые суда, примерно 2,6 процента от всего водного трафика Центральной России.

Фото: Аркадий Колыбалов
Секреты и правила Москвы-реки - из теплоходной рубки

В черте Москвы "летние" прогулочные теплоходы могут пойти хоть сегодня. Будут работать около 130 прогулочных теплоходов, поделился с "РГ" президент столичной ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. "Движение будет примерно таким же плотным, как на столичных дорогах, - рассказал "РГ" капитан всесезонного теплохода "Бьюти" Антон Фомин. - Даже возможны пробки". Туристы с фотоаппаратами на палубах этого абсолютно не ощутят. Водные заторы - проблема капитанов. На реке действуют примерно такие же правила, как на автострадах. Например, под мостами расходиться запрещено. Приоритет у судна, идущего по течению. Но бывает так, что встречный поток идет беспрерывно. А туристический теплоход идет по графику! Неужели стоять до бесконечности? "Для таких случаев у нас - УКВ-радиосвязь, - демонстрирует капитан Фомин свою рацию. - Связываюсь со встречным капитаном и прошу - график, мол, пропустите!". Дают дорогу в основном банкетные теплоходы. А бывает, что "Бьюти" и сам пропускает суда снизу. Например, огромные баржи. Такое судно будет долго останавливаться перед мостом, поэтому его капитан сам выходит в эфир с просьбой пропустить. Коллеги идут навстречу. "На Москве-реке - свои особенности из-за узкого пространства, - объясняет капитан "Бьюти". - Нужно постоянно оценивать ситуацию на реке, предупреждать о каждом своем маневре". Один из самых сложных - разворот.

Движение будет плотным, но туристы с фотоаппаратами на палубах этого абсолютно не ощутят. Водные пробки - проблема капитанов

Кстати

В Подмосковье летняя навигация начнется 1 мая, сообщили в региональном министерстве транспорта. Теплоходы будут ходить по трем маршрутам в Лыткарине, Коломне и Серпухове.

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