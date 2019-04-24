Пасха 2019: Детали великого праздника

28 апреля Русская православная церковь празднует Пасху - свой самый главный праздник. О деталях и подробностях празднования рассказали церковные и светские спикеры.

Богослужение и Благодатный огонь

В ночь на воскресенье в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит пасхальную заутреню и литургию. Во время службы верующим будет роздан привезенный из Иерусалима Благодатный огонь, сообщил пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

- По традиции многих последних лет - и мы надеемся, что она не будет нарушена в этом году - в храм Христа Спасителя прибудет делегация из Иерусалима, которая привезет с собой Благодатный огонь. Эту святыню ожидают у себя в храмах миллионы верующих в храмах Русской православной церкви", - цитирует слова о. Александра агентство РИА Новости.

По его словам, патриарх Кирилл раздаст этот огонь верующим непосредственно в храме, и потом лампады с огнем последуют в храмы и епархии Русской церкви.

Пасхальные гулянья в Москве

На пасхальные богослужения в храмах Москвы соберется около миллиона человек, считают столичные власти. В пасхальных же гуляньях примут участие до 10 миллионов человек.

- Традиционно в пасхальных мероприятиях в субботу и воскресенье примут участие в общей сложности около миллиона москвичей и гостей города, - сообщил зампред департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

Площадки для массовых мероприятий, по его словам, впервые появились во всех районах столицы. Он уточнил, что работа метрополитена в пасхальную ночь будет продлена на час, а весь наземный транспорт будет работать до 3:30 утра по 159 маршрутам.

Фестиваль "Пасхальный дар"

В 13 храмах Москвы в этом году пройдет фестиваль "Пасхальный дар", сообщил пресс-секретарь патриарха, отец Александр Волков. Это будут интересные встречи и концерты на прихрамовых территориях. Начавшийся в воскресенье в Высоко-Петровском монастыре и на Петровском бульваре фестиваль будет продолжаться в разных храмах три недели.