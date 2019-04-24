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24.04.2019 21:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петр Бирюков: В Москве стартовала программа "Мой район"

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 92(7850)
Сегодня в столице был дан официальный старт программе "Мой район". О том, что на ближайшие пять лет именно она станет основной в работе правительства Москвы, говорил минувшей осенью мэр столицы Сергей Собянин в ходе выборов. И вот, как заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в первом же теплом сезоне столичные власти приступают к ее реализации.
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Он напомнил, что создание комфортной городской среды было приоритетом для столичных властей все последние восемь лет. Но если прежде, не имея опыта, Москва вынуждена была приглашать для этого зарубежных архитекторов и дизайнеров, то теперь уже у нее спрашивают совета по всему миру. За эти годы город стало не узнать. На Тверскую, Садовое и Бульварное кольца вернулись липы, яблони, груши и другие деревья, которые погибли там под натиском вредных выхлопов еще два десятка лет назад. "Крупномеры, за которые нас так критиковали и предрекали их гибель, великолепно себя чувствуют вот уже третью весну", - говорил заммэра. Вместо одного пешеходного Арбата появились десятки новых пешеходных улиц. Например, во время чемпионата мира по футболу прошлым летом иностранные болельщики вдруг облюбовали улицу Никольскую, и теперь она известна всему миру. Исчезли с магистралей провода и кабели: ушли под землю и теперь смогут служить без ремонта еще не меньше пятидесяти лет. 1700 зданий украсила архитектурно-художественная подсветка. Но все это, в основном, делалось в центре Москвы, отметил Петр Бирюков, а особенность новой программы состоит в том, что за это пятилетие она должна дойти до каждого района столицы.

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В качестве примера он привел Капотню - еще недавно самый экологически неблагополучный в городе район, где живет всего 32 тысячи жителей. Но сейчас, сказал Бирюков, Московский нефтеперерабатывающий завод вложил миллиарды рублей, чтобы избавить его от вредных выбросов, и воздух там стал намного чище. В рамках новой программы его озеленят и благоустроят - с этой целью район соединят по набережной Москвы-реки с парком 850-летия Москвы и далее - до парка технических видов спорта. В ходе работ коммунальщики войдут также в каждый двор, построят новые детские и спортивные площадки, отремонтируют дороги, заменят световые опоры.

Такая работа только с апреля до 1 ноября этого года будет проведена на двух-трех территориях в каждом из 146 районов Москвы, а за пять лет новое лицо должны обрести все районы. В каждом из них появится свой центр, свои пешеходные зоны. Там, где недостает, откроются новые поликлиники, спортивные и культурные центры. Но и центр власти не забросят. Присутствовавшие на пресс-конференции артисты, режиссеры, архитекторы одобрили проект создания театрального квартала в районе Чистых прудов. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сказал по этому поводу:  "В этом районе находятся театры "Современник", Et Cetera, "Табакерка", школа Олега Табакова, детский музыкальный театр. Это большая радость, что в этом году там будут благоустроены такие улицы, как Чаплыгина, Жуковского, Харитоньевский переулок. По ним ходили такие великие актеры, как Ефремов, Евстигнеев, Смоктуновский, там уникальные дома 19 века". Он внес предложение: называть маленькие скверы именами великих актеров.

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Всего же в течение первого сезона программы "Мой район", по словам Петра Бирюкова, в Москве будет благоустроено 159 территорий общей площадью 1254 га, 4474 двора, более 16 тысяч подъездов, высажено 127 тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников, отремонтирован асфальт на 800 улицах города. Что особенно важно: все работы без исключения власти обещают проводить только с учетом пожеланий горожан.

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