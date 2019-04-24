Петр Бирюков: В Москве стартовала программа "Мой район"

Он напомнил, что создание комфортной городской среды было приоритетом для столичных властей все последние восемь лет. Но если прежде, не имея опыта, Москва вынуждена была приглашать для этого зарубежных архитекторов и дизайнеров, то теперь уже у нее спрашивают совета по всему миру. За эти годы город стало не узнать. На Тверскую, Садовое и Бульварное кольца вернулись липы, яблони, груши и другие деревья, которые погибли там под натиском вредных выхлопов еще два десятка лет назад. "Крупномеры, за которые нас так критиковали и предрекали их гибель, великолепно себя чувствуют вот уже третью весну", - говорил заммэра. Вместо одного пешеходного Арбата появились десятки новых пешеходных улиц. Например, во время чемпионата мира по футболу прошлым летом иностранные болельщики вдруг облюбовали улицу Никольскую, и теперь она известна всему миру. Исчезли с магистралей провода и кабели: ушли под землю и теперь смогут служить без ремонта еще не меньше пятидесяти лет. 1700 зданий украсила архитектурно-художественная подсветка. Но все это, в основном, делалось в центре Москвы, отметил Петр Бирюков, а особенность новой программы состоит в том, что за это пятилетие она должна дойти до каждого района столицы.

В качестве примера он привел Капотню - еще недавно самый экологически неблагополучный в городе район, где живет всего 32 тысячи жителей. Но сейчас, сказал Бирюков, Московский нефтеперерабатывающий завод вложил миллиарды рублей, чтобы избавить его от вредных выбросов, и воздух там стал намного чище. В рамках новой программы его озеленят и благоустроят - с этой целью район соединят по набережной Москвы-реки с парком 850-летия Москвы и далее - до парка технических видов спорта. В ходе работ коммунальщики войдут также в каждый двор, построят новые детские и спортивные площадки, отремонтируют дороги, заменят световые опоры.

Такая работа только с апреля до 1 ноября этого года будет проведена на двух-трех территориях в каждом из 146 районов Москвы, а за пять лет новое лицо должны обрести все районы. В каждом из них появится свой центр, свои пешеходные зоны. Там, где недостает, откроются новые поликлиники, спортивные и культурные центры. Но и центр власти не забросят. Присутствовавшие на пресс-конференции артисты, режиссеры, архитекторы одобрили проект создания театрального квартала в районе Чистых прудов. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сказал по этому поводу: "В этом районе находятся театры "Современник", Et Cetera, "Табакерка", школа Олега Табакова, детский музыкальный театр. Это большая радость, что в этом году там будут благоустроены такие улицы, как Чаплыгина, Жуковского, Харитоньевский переулок. По ним ходили такие великие актеры, как Ефремов, Евстигнеев, Смоктуновский, там уникальные дома 19 века". Он внес предложение: называть маленькие скверы именами великих актеров.

Всего же в течение первого сезона программы "Мой район", по словам Петра Бирюкова, в Москве будет благоустроено 159 территорий общей площадью 1254 га, 4474 двора, более 16 тысяч подъездов, высажено 127 тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников, отремонтирован асфальт на 800 улицах города. Что особенно важно: все работы без исключения власти обещают проводить только с учетом пожеланий горожан.