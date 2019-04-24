Как сообщили в Мосприроде, сезон пикников и шашлыков в столице официально откроется в четверг 25 апреля. Не обязательно ехать за дымком на дачу - устроить пикник можно и в черте города. Мест хватает: лесопарки, природные заказники и парки подготовят 250 пикниковых зон. Всюду установят скамейки, столы, мангалы, мусорные баки и ящики с песком, чтобы в случае чего "накрыть" огонь. В некоторых местах будут навесы от дождя, беседки, биотуалеты, пункты проката спортинвентаря и даже бесплатный WI-FI. Больше всего "вкусных" зон - в Царицыно, Тушинском парке и Покровском-Стрешневе. Много мест в Битцевском лесу, природно-историческом парке "Москворецкий" и Серебряном Бору.

И тем не менее желающих посидеть у мангала в дружном кругу все равно больше, чем площадок. Многие шашлычники с восходом солнца отправляют гонца на разведку, чтобы тот нашел и занял свободную беседку. Не хотите устраивать бои за столь желанное место? Есть вариант попроще и без нервов - некоторые парки предлагают арендовать беседку сразу с мангалом, шампурами, решеткой для мяса и углем. За удовольствие, естественно, придется заплатить. Обычно это стоит минимум две тысячи рублей. Шашлыки разрешено жарить только на специально оборудованных площадках - на углях и в мангалах. Открытые костры под запретом! Не приветствуются и спиртные напитки. Иначе есть шанс нарваться на штраф до пяти тысяч рублей. Если дело дойдет до вырубки деревьев или еще хуже - пожара, отдыхающих ждут неприятности посерьезнее: штраф до двухсот тысяч рублей, а то и уголовное дело. Еще одно важное правило: по особо охраняемым территориям запрещено разъезжать на машинах. Этим горожане "грешат" чаще всего.

Найти пикниковые зоны помогут информационные стенды и указатели при входе в парки и заказники. На всякий случай точный адрес лучше узнать заранее на сайте Мосприроды, департамента природопользования и охраны окружающей среды или на портале открытых данных. Или по старинке позвонить по справочным телефонам парка, в котором собираетесь устроить пикник.