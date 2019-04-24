Улицы в центре Москвы перекроют для репетиций парада Победы

В центре Москвы с 24 апреля будут периодически перекрывать улицы для подготовки и проведения репетиций парада Победы, а также непосредственно для самого парада и шествия "Бессмертного полка" 9 мая. Об этом рассказали в столичном центре организации дорожного движения.

К довольно серьезным ограничения автомобилистам следует быть готовыми 24 и 29 апреля, а также 4, 7 и 9 мая. В частности, 24 апреля для подготовки к параду с 21 часа до окончания мероприятия проехать нельзя будет по улицам Тверская и Охотный ряд, а также по Моховой от Воздвиженки до Тверской и Театральному проезду от Большой Дмитровки до Петровки.

С 22 часов полностью перекроют также Ильинку, Варварку и Большой Москворецкий мост. С 29 апреля перекрытия станут более масштабными и будут затрагивать дороги не только в центре города. Для проезда планируется закрывать, к примеру, Звенигородское шоссе и улицу Мневники. Это будет связано непосредственно с репетициями.

Подробную схему ограничений можно увидеть на сайте ЦОДД. "Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока", - обратились в ведомстве к автомобилистам.