В Москве бандиты с топорами ограбили китайцев на 1 млн рублей

Дерзкое нападение совершено в Москве. Неизвестные, вооруженные автоматическим оружием и топорами, напали на автомобиль Hyundai, в котором находились граждане Китая. Разбойникам удалось похитить 1 млн рублей.

По данным "Интерфакса", инцидент произошел в среду, 24 апреля, на улице Подольских Курсантов. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, злоумышленники сначала обстреляли автомобиль, затем топорами разбили стекла и похитили деньги.

В пресс-службе столичного главка МВД добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Полиция объявила для поиска и поимки преступников план "Перехват".