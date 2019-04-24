В Москве пройдет весенний велофестиваль

Меньше месяца остается до главного весеннего велособытия столицы - велофестиваля, который проводится на Садовом кольце. В этом году организаторы ожидают рекордное число участников - 19 мая на старт выйдут несколько десятков тысяч велосипедистов.

Мероприятие можно разделить на две части - профессиональную, рассчитанную на опытных велорайдеров, и любительскую, в которой могут принять участие все желающие. В рамках ставшей уже легендарной велогонки "Садовое кольцо" в 7.50 будут стартовать те, кто уверен в своих силах и готов бросить вызов другим гонщикам. Будет два формата. Первый - это гонка по внешней стороне Садового кольца с дистанцией 109, 78 и 47 км. В ней будут участвовать самые быстрые и выносливые велосипедисты.

Второй формат - это велозаезд на 42 км для тех любителей, которые еще не имеют большой соревновательной практики и пока не могут долго поддерживать высокий темп. Они поедут по внутренней стороне через десять минут после старта первой группы. По словам президента Национальной ассоциации ветеранов и любителей велоспорта Игоря Струтинского, средняя скорость гонки превысит 40 км/ч, поэтому надо отдавать себе отчет в своих силах.

И все-таки утренняя гонка (включая дистанцию 42 км) - только лишь предвестник самого фестиваля, который стартует в 12.00. Его площадкой станет весь проспект Академика Сахарова от улицы Маши Порываевой до Садового Кольца. Старт общей велоколонны запланирован на 13.00. Это будет уже не соревнование на выносливость, а скорее приятная велопрогулка по Москве.

Кроме того, гостей ждет развлекательная программа с участием спортсменов, музыкантов и артистов. Самым зрелищным обещает стать выступление велофристайлеров, которые будут выполнять уникальные трюки на двух колесах.

Ну а что делать тому, кто собственным велосипедом еще обзавестись не успел? В колонне можно будет проехать и на прокатном городском велосипеде. Более того, в день фестиваля появится специальный экономный тариф.