В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину

В Московской области трое полицейских до смерти забили 46-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, инцидент произошел в Орехово-Зуево еще 11 апреля. Трое оперуполномоченных местного отдела полиции заметили на улице прохожего и стали к нему приставать. По данным одного из популярных пабликов, мужчина убежал в аптеку, но "опера" догнали его и сильно избили. После этого нападавшие скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, но от многочисленных травм он скончался.

Против сотрудников полиции возбудили уголовное дело по статьям 111 и 286 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Превышение должностных полномочий".

Всем троим скоро предъявят обвинение. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальных фигурантов определили под домашний арест.