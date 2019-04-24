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24.04.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье полицейские до смерти забили мужчину

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области трое полицейских до смерти забили 46-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, инцидент произошел в Орехово-Зуево еще 11 апреля. Трое оперуполномоченных местного отдела полиции заметили на улице прохожего и стали к нему приставать. По данным одного из популярных пабликов, мужчина убежал в аптеку, но "опера" догнали его и сильно избили. После этого нападавшие скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, но от многочисленных травм он скончался.

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Против сотрудников полиции возбудили уголовное дело по статьям 111 и 286 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Превышение должностных полномочий".

Всем троим скоро предъявят обвинение. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальных фигурантов определили под домашний арест.

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