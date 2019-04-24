В это трудно поверить: она пришла в медицину 60 лет назад. И сегодня редкий рабочий день у хирурга Максимовой обходится без операций. Их доктор выполняет мастерски, выцарапывая пациенток из лап смерти.

Алла Максимова: По скромным подсчетам, за многие годы я сделала не меньше семи тысяч операций. Фото: Сергей Лазовский

Силы от молитв

- Да, мне скоро будет 78. Знаете, где я себя лучше всего чувствую? В операционной! - улыбаясь, говорит заслуженный врач России, гинеколог-онколог Амурского областного онкодиспансера Алла Борисовна Максимова.

Прическа, каблучки, прямая спина и бездна обаяния, под которое попадаешь с первых секунд общения. Врач говорит, что источник ее сил - это прежде всего молитвы людей, которым она смогла помочь.

- По моим подсчетам, я сделала не меньше семи тысяч операций, большая часть которых была успешной. Вот сколько женщин пожелали мне здоровья! - замечает Алла Максимова.

Она родилась в декабре 1941 года на крошечной станции Бон в Приамурье. Отец был на фронте и о рождении дочери узнал из письма. Девочка на всю жизнь запомнила, как он вернулся с войны.

- Я стояла возле печки, а папка зашел в хату. Худой, пилотка под погоном. Точно как в кино показывают, - вспоминает Алла Борисовна.

Вся ее жизнь - это труд. В семье семеро детей. Два огромных огорода, полный сарай живности. Алле было лет восемь, когда она начала пилить чурки для газогенераторной машины, отмеряя нужный размер спичечным коробком. За это детям платили копейки, но и они были подспорьем для семьи.

Девочка успевала все: хорошо учиться, помогать по дому, "глотать" книжки и давать сдачи задиристым мальчишкам. За несколько ночей прочитала роман "Овод", а потом целыми страницами пересказывала онемевшей от удивления подружке.

- Я о медицине стала задумываться в классе седьмом. У меня на глазах умер братик. Сейчас я понимаю, что это была флегмонозная ангина и его можно было спасти. Но тогда наш сельский фельдшер не справился, - говорит Алла Борисовна.

Роды в тамбуре

После семилетки Алла поступила в Свободненское медучилище. Отучившись, три года работала разъездной акушеркой в узловой больнице на станции Могоча. Которую, как говорили в народе, придумал черт в отместку за сотворенный богом Сочи.

- Я полюбила свою профессию и просила акушерку Зину вызывать меня на роды в любое время дня и ночи, - улыбаясь, вспоминает Алла Максимова.

Ее забирали даже с танцев. Однажды акушерка принимала роды у женщины-геолога в тамбуре вагона.

- Мальчишка родился крупный, крикливый. Когда мы при­ехали в больницу, он был черным от паровозной гари, которая залетала в вагон, - смеется Алла Борисовна.

В 1962 году она поступила в Благовещенский мединститут, имея шестимесячную дочку на руках. Причем выбрала дневной факультет:

- На вечернем нужно было на полгода дольше учиться. Я не могла себе это позволить!

Успевала все: утром ребенка в ясли, а сама на занятия. Вечерами работала на… пилораме! По ночам сидела за учебниками.

- Молодость позволяла справляться со всем этим, - замечает доктор Максимова.

С третьего курса института она стала хозяйкой шести соток земли на окраине Благовещенска. Говорит, что выжила благодаря им. Медицинский институт Алла Максимова окончила без троек и на шесть лет осталась преподавать на кафедре социальной гигиены.

- Эта работа никогда не приносила радости. Я видела себя только клиницистом. Мечтала об оперативной гинекологии, - говорит она.

Главное - настрой!

Наставники сказали: хочешь научиться хорошо оперировать - иди в онкодиспансер. Вот где школа…

Более 40 лет назад она впервые переступила порог гинекологического отделения Амурского областного онкодиспансера. Здесь был замечательный коллектив, традиции которого Алла Максимова хранит и передает молодежи:

- Я 29 лет была заведующей отделением. У нас три святых постулата: любить пациенток, до последнего бороться за человеческую жизнь и никогда не мздоимствовать. Боже сохрани!

"Сегодня технологии сильно продвинулись, мы побеждаем то, что лет 15 назад считалось приговором. Но всегда впереди скальпеля и лекарств - человеческое участие"

Алла Максимова помнит бессчетное число случаев, когда рак отступал. Она уверена - настрой пациента очень важен.

- Бойцы побеждают намного чаще, - говорит врач.

Лечение начинается со слова. Доктор Максимова настаивает: ее пациентки как никто нуждаются в поддержке и утешении.

- Сегодня технологии сильно продвинулись, мы побеждаем то, что лет 15 назад считалось приговором. Но всегда впереди скальпеля и лекарств - человеческое участие. Я старомодная, так и не приобрела психологическую защиту, о которой так много сегодня говорят медики. Бывает, плачу, - вздыхает она.

Сотни раз Аллу Максимову останавливали женщины на улицах: "Помните меня? Вы мне жизнь спасли!". После этого всегда следует монолог, полный искренней признательности и благодарных слез.

Как-то в ее кабинет робко постучалась пациентка и достала из пакета красивый отрез на платье со словами:

- Доктор, я в этом платье в гробу буду хорошо смотреться?

Видавшая многое Алла Борисовна опешила на несколько секунд. А затем твердо сказала: "Судя по опухоли, которую я у вас убрала, вы еще переживете своих врагов…"

Спустя годы они встретились. Женщина радостно улыбалась:

- Алла Борисовна, я прекрасно себя чувствую!

Счастье в жизни

Опытнейший врач признается, что боится слова "плохо".

- Когда пациент говорит "больно" - можно справиться, а вот когда "плохо" - я настораживаюсь, - замечает Алла Максимова.

Акушер-гинеколог считает, что красивее беременных женщин никого на свете нет. При виде дам в положении, она останавливается и завороженно смотрит вслед.

- Я ими любуюсь! - улыбается Алла Борисовна.

По секрету врач призналась, что имеет дар отговаривать женщин от абортов. Часто одной беседы хватает.

Себя она называет счастливым человеком:

- У меня уже правнук есть, а я еще работаю. Сейчас десять больных веду и совсем не устаю от профессии.

Ей нельзя не верить, она все знает о страдании и боли. Но и о жизни тоже.

Прямая речь

Андрей Субботин, министр здравоохранения Амурской области, хирург:

- Алла Борисовна - легендарный доктор, невероятной широты души человек. Однажды и мне довелось обратиться к ней за помощью - она успешно прооперировала мою маму. Было это лет 15 назад. Мама и сейчас шлет врачу приветы.

Бесконечно преданная своей профессии, Алла Борисовна умеет искренне радоваться успехам учеников. Причем она учит их не только технике хирургических вмешательств, но и состраданию. Учит не черстветь сердцем, не бояться трудностей, верить в силу доброго слова и дела. Таких уникальных людей, как Алла Максимова, немного. Но к счастью, они есть. Это наша гордость, хранители лучших традиций, "золотой фонд" амурской медицины.