Осужденный террорист продолжил пропаганду своих взглядов в колонии

Следственное подразделение Управления ФСБ по Якутии возбудило уголовное дело в отношении заключенного, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний на территории республики.

Как сообщила пресс-служба УФСБ, уголовное дело в отношении уроженца Ставропольского края возбуждено за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

Ранее этнический мусульманин был осужден за незаконное хранение оружия, убийство и совершение преступлений террористического характера. В ходе оперативных мероприятий установлено, что в колонии он пропагандировал среди других заключенных деятельность запрещенной международной террористической организации.

Являясь приверженцами радикальной исламской идеологии, он публично заявил о признании практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Пропаганду террорист вел в отряде колонии среди других мусульман и тех, кто принял ислам в местах лишения свободы.