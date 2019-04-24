В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину

Следователи возбудили уголовное дело по случаю нападения медведя на 27-летнюю девушку на одной из турбаз в пригороде Благовещенска.

Напомним, беда случилась 8 апреля. Отдыхающая на турбазе молодая женщина решила покормить медведя, который жил в клетке на территории базы. Хищник напал на нее. Из-за полученных травм врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку.

Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, из-за которых был причинен тяжкий вред здоровью человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

"Основанием послужили результаты проведенной доследственной проверки, в ходе которой получены данные о возможном нарушении сотрудниками базы отдыха установленных правил содержания животных", - говорится в официальном сообщении регионального СУ СК.

Под вопросом судьба напавшего на девушку медведя. Сотрудники базы говорят: что с ним делать дальше они решат после вердикта следователей.