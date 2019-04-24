За пост мэра Южно-Сахалинска сразятся пять кандидатов

Пять человек подали документы для участия в конкурсе на должность мэра Южно-Сахалинска. Кто из них сможет продолжить борьбу за кресло градоначальника комиссия решит до 22 мая.

"Документы подали действующий мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, генеральный директор МУП "Транспортная компания" Александр Подолян, бизнесмен Виктор Альперович, председатель РОО "Наш Сахалин" Роман Веденеев, депутат Сахалинской облдумы Эдуард Таран", - сообщили "Интерфаксу" в городской думе.

Конкурсная комиссия должна отобрать из претендентов минимум двух кандидатов, которым до 7 июня предстоит пройти тестирование и собеседование. После этого два кандидата на пост мэра выйдут на голосование. Главу города выберут депутаты гордумы. Дата голосования пока не известна.