Самарская область подтвердила лидерство в сфере ГЧП

В Москве на VI инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" стало известно, что по итогам прошлого года Самарская область снова стала первой по уровню развития государственно-частного партнерства среди субъектов РФ. Регион набрал 90 баллов, которые можно смело положить в "копилку" области для привлечения инвестиций в будущем.

За шесть последних лет Самарская область существенно улучшила свои позиции в рейтинге ГЧП: с 25 места по итогам 2012 года до 1 места по итогам 2017 года. В прошлом году в губернии введено семь объектов с использованием механизмов ГЧП общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей, создано 1 048 рабочих мест.

Напомним, в своем послании 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что необходимо продолжать активно развивать государственно-частное партнерство в регионе. Он также подчеркнул, что нужно привлекать средства инвесторов не только на строительство объектов здравоохранения, но и на их оснащение современным медоборудованием.

Благодаря реализованным проектам сегодня самарцам предоставляются новые медуслуги. Так, в прошлом году в Самаре запустили сразу несколько медучреждений современного формата. В многофункциональном госпитале "Мать и дитя" проводятся уникальные операции по лечению бесплодия и интенсивная терапия для новорожденных.

В ПЭТ-центре с помощью новых технологий проводится диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях и патологий сердечно-сосудистой системы. Во вновь открывшемся диагностическом центре на территории городская больница № 10 начал работу диализный центр, в котором оказываются услуги почечной терапии. На территории клинической больницы имени Середавина создано современное мощное отделение по стерилизации медизделий.

Само главное, что во всех вновь открывшихся учреждениях здравоохранения самарцы могут получить услуги в том числе по полису ОМС.

В рамках конгресса "Российская неделя ГЧП" министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал инфраструктурные проекты Самарско-Тольяттинской агломерации и ее встраивание в международные транспортные коридоры. Он отметил, что результат рейтинга положительным образом отразится на инвестиционной привлекательности региона. А также рассказал о таких масштабных перспективных проектах в сфере транспортного обеспечения, как строительство автомагистрали "Центральная", мостового перехода через реку Волга с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал", железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ "Тольятти" и об организации скоростного железнодорожного сообщения "Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти".

- Сейчас в работе правительства Самарской области находится 81 проект, которые предполагается реализовать с использованием механизма ГЧП. Из них на стадии реализации - 44 проекта с общим объемом инвестиций 14,55 миллиардов рублей. Следует отметить, что 13 объектов введены в эксплуатацию, инвестировано 6,15 миллиардов рублей. Создано 1 275 рабочих мест, - пояснил Дмитрий Богданов.

В 2019 году Самарская область первая в стране обеспечила заключение концессионного соглашения в сфере сельского хозяйства через процедуру частной концессионной инициативы. Проект связан с реконструкцией и эксплуатацией молочной фермы.

В регионе также активно развивается муниципально-частное партнерство. Сейчас на стадии реализации - 21 проект в сфере ЖКХ и соцобслуживания населения. Помимо этого готовы к запуску еще 12 проектов. Один из крупнейших связан с трансформацией договоров аренды систем ЖКХ в Самаре в концессионное соглашение. Объем инвестиций оценивается на уровне 22 миллиардов рублей. В мае уже планируется заключить это соглашение.