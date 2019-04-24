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Проект: В регионах

Село получит поддержку

Депутаты обсудили поправки в бюджет Новосибирской области
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 91(7849)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предлагают увеличить объемы господдержки АПК и усилить контроль за предоставлением сельским жителям услуги по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО).
Больше всего споров на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности вызвала тема новых правил обращения с ТКО. Фото: Татьяна Кравченко Больше всего споров на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности вызвала тема новых правил обращения с ТКО. Фото: Татьяна Кравченко
Больше всего споров на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности вызвала тема новых правил обращения с ТКО. Фото: Татьяна Кравченко

Основной вопрос в повестке заседания комитета зак-собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности касался изменений в областном бюджете на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Как пояснил председатель комитета Александр Морозов, впервые в этом году вносятся коррективы в главный финансовый документ региона, и связано это с перераспределением средств и дополнительным финансированием отдельных программ из федерального бюджета.

Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко сообщил депутатам, что самые значительные изменения коснулись расходной статьи бюджета. Так, 692,3 миллиона рублей будет направлено на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение зданий. Большую часть этой суммы - 574,6 миллиона руб-лей - получит сфера образования, что позволит ввести в эксплуатацию шесть детских садов в Новосибирске.

Подготовка к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, как показала экспертиза проекта, требует больших вложений. Поэтому на строительство многофункциональной ледовой арены в бюджеты 2020 и 2021 годов добавлены федеральные ассигнования в размере 3,4 миллиарда рублей. Еще более тридцати миллионов получит казенное учреждение "Арена", в задачи которой входит строительство ледового дворца и прилегающей инфраструктуры.

По словам Виталия Голубенко, доходная часть регионального Дорожного фонда в предыдущем году была перевыполнена, благодаря этому расходы фонда в 2019 году увеличены почти на 690 миллионов рублей. На подготовку к отопительному сезону будет дополнительно выделено 672,2 миллиона рублей. Учитывая это, отметили участники заседания, поставки топливно-энергетических ресурсов в область должны быть произведены своевременно.

После всех изменений, как уточнил министр, доходная часть бюджета составит 155,8 миллиарда рублей, расходная - 164,3 миллиарда.

Александр Морозов обратил внимание на то, что при обсуждении концепции нового закона о господдержке сельскохозяйственной деятельности Новосибирской области необходимо поднять вопрос увеличения объемов господдержки.

- В законопроекте есть ряд позиций, которые очень важны для развития АПК региона. В частности, увеличивается господдержка на приобретение племенного скота, в том числе мясных пород. Но наш регион всегда был лидером в округе по объемам господдержки АПК. А сейчас мы существенно отстаем. В той же Иркутской области на эти цели закладывают семь миллиардов рублей, у нас - четыре миллиарда. Ресурсы должны быть добавлены в отрасль, поскольку в этом есть необходимость, надеюсь, в ходе обсуждения законопроекта это будет учтено, - отметил руководитель комитета Александр Морозов.

Между тем

Поправками в областной бюджет предусмотрены затраты на создание временных площадок складирования мусора в сельской местности. Кроме того, немало вопросов остается по теме заключения  концессионных соглашений на обустройство постоянных полигонов ТКО.

- Тема "мусорной" реформы горячая, - подчеркивает Александр Морозов. - Поэтому мы так подробно ее обсуждаем и на заседании комитета, и в ходе личных встреч с избирателями. У жителей пока нет понимания, что происходит - кто-то видит лишь увеличение платежей, кто-то не понимает сам механизм. Мы тоже считаем, что  перевозить мусор из одного района в другой, пусть и на оборудованные площадки, - наверное не лучшее решение. Но если оно принято, то нужно довести его до каждого и разъяснить. В заксобрании создана рабочая группа, в которую можно обращаться по данной проблеме. Будем постепенно во всем разбираться.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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