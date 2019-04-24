Здравоохранение Кузбасса уже третий год живет под знаком перемен. После упразднения муниципальных органов управления отраслью медучреждения в городах перешли в государственную собственность с прямым подчинением областному департаменту охраны здоровья населения. Продолжается оптимизация лечебной сети и численности персонала. Завершен переход на новую систему оплаты труда. Об участии Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения во всех этих процессах - разговор с председателем организации Любовью Егоровой.

Любовь Викторовна, в 2018 году стартовала масштабная реформа кузбасской медицины, включающая в себя слияния и присоединения лечебных учреждений. Как это отразилось на областной профсоюзной организации?

Любовь Егорова: Все эти процессы, конечно же, оказали влияние. Сегодня областная организация объединяет более 32 тысяч работников отрасли и тех, кто учится в образовательных учреждениях медицинского профиля. Несмотря на то, что мы постоянно работаем над сохранением и увеличением численности, усилением мотивации профсоюзного членства, по итогам 2018-го оно в целом сократилось на 1,8 процента (до 52 процентов). Но зато охват студентов университета и учащихся медицинского колледжа увеличился. А доля молодежи среди работающих и учащихся членов профсоюза остается стабильной и составляет сегодня 27 процентов. При этом в профсоюзе состоит больше половины всех принадлежащих к четырем категориям медработников - врачей, руководителей, персонала среднего звена, преподавателей отраслевого вуза.

На фоне реорганизации медучреждений, внедрения профстандартов среди младших медицинских работников и перевода большинства из них в "прочие", закрепление последних в профсоюзе, как и вовлечение в его ряды, значительно усложнились. А врачи и средний медперсонал начали выходить из профсоюза из-за высоких, по их мнению, взносов, что связано с ростом зарплат.

Структурные изменения в системе здравоохранения привели к сокращению числа первичных профсоюзных организаций. К концу 2018 года их насчитывалось 153, тогда как в 2017-м было 160.

Чем сегодня руководствуется профсоюз в своей деятельности?

Любовь Егорова: Самые важные направления, согласно нашему Уставу, это - участие в разработке и реализации программ развития и совершенствования отрасли, осуществление социального партнерства в трудовой сфере, представительство и защита прав и интересов работников здравоохранения в процессе индивидуальных, коллективных трудовых и связанных с трудом отношений. Все это реализует на практике руководящий коллегиальный орган - областной комитет. Особую важность перечисленных направлений подтверждает распоряжение Коллегии обладминистрации от 14 декабря 2018 года. По предложению профсоюзов, оно, в частности, предусматривает практику заключения в организациях коллективных договоров, разработку и реализацию мероприятий, направленных на рост зарплат, обеспечение занятости и развитие кадрового потенциала. Также не выпускаем из поля зрения социальную защиту работников, создание здоровых и безопасных условий труда, развитие социального партнерства.

Наша организация давно включена в систему партнерских отношений с органами исполнительной и законодательной власти региона. Также мы участвуем в работе комиссий, комитетов и рабочих групп, создаваемых при общественных организациях, объединениях и движениях.

В 2018 году специалисты нашего аппарата с учетом мнения профсоюзных лидеров здравоохранения на местах подготовили и направили целый ряд предложений в органы власти, ЦК Профсоюза и другие структуры. Вот лишь некоторые из них. Необходимо принять на региональном уровне обеспеченную финансированием Комплексную программу по совершенствованию кадровой политики в здравоохранении. Нужно сохранить продолжительность специального (медицинского) стажа для назначения страховой пенсии по старости досрочно. Еще мы предлагали упорядочить финансирование медицинских организаций из средств ОМС в связи с необходимостью соблюдения сроков выплаты зарплаты работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. А также мы направили в ЦК профсоюза предложение внести в законодательство по труду изменения, устанавливающие особенности регулирования трудовых отношений с руководителями государственных бюджетных и казенных медорганизаций.

Как развиваются отношения с департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области?

Любовь Егорова: Региональное отраслевое Соглашение между департаментом и областной организацией Профсоюза в прошлом году было продлено до 2021 года. Кроме, того 19 сентября 2018-го было подписано дополнительное Соглашение. В нем предусмотрены минимальные размеры дополнительных отпусков и компенсационных выплат за вредные условия труда по результатам проведенной спецоценки условий труда (СОУТ). Стороны, в частности, договорились о сохранении продолжительности установленных ранее дополнительных отпусков. В 2017 году у всех муниципальных медицинских организаций форма собственности сменилась на государственную. И сегодня Региональное отраслевое Соглашение - прямое и конкретное руководство к совместной работе работодателей с профсоюзом.

В рамках реализации регионального отраслевого Соглашения мы используем различные формы работы. В том числе провели совместно с областным департаментом охраны здоровья населения рабочие совещания и консультации по вопросам внедрения "дорожной карты" для повышения эффективности системы здравоохранения, изменения структуры заработной платы в сторону увеличения ее окладной части с установлением стимулирующих выплат. Направили разъяснительные письма руководителям медицинских и профсоюзных организаций по поводу алгоритма действий при внесении изменений в трудовые договоры, колдоговоры и так далее.

Каждая профсоюзная и медицинская организация теперь имеет право разрабатывать свое положение об оплате труда и свой локальный документ, регламентирующий порядок и размеры выплат стимулирующего характера. Гарантии по оплате труда, которые были предусмотрены и предыдущим Соглашением, не снижены. В новой его редакции прописана и еще одна существенная норма: если по результатам спецоценки условий труда работника ему присваивается самый высокий класс вредности 3.3, то продолжительность рабочей недели должна быть сокращена до 36 часов. По письменному заявлению работника она может быть увеличена с выплатой денежной компенсации за разницу фактически отработанного времени. А когда рабочее место получает класс вредности 3.1., при котором дополнительный отпуск не устанавливается, соглашение предусматривает запрет на отмену гарантий и компенсаций тем работникам, которым такой отпуск предоставлялся ранее (если условия их труда не изменились).

Новое Соглашение упорядочило вопрос оплаты обучения работников с отрывом, частичным отрывом, а также без отрыва от основной деятельности. В пользу работника изменилась и формула исчисления стажа, дающая право на дополнительный отпуск за вредные условия труда.

Коллективные договоры в 2018 году действовали во всех медорганизациях, где созданы первички. 26 договоров были заключены и три - пролонгированы в течение года. В крупных больницах они устанавливают для работников дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты и льготы за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности. В частности, это выплаты за наличие ученой степени кандидата или доктора медицинских наук, премии за особый вклад в развитие лечебно-профилактического учреждения, льготы по оздоровлению работников и их детей, компенсация аренды жилья молодым специалистам.

Профсоюз призван защищать права и законные интересы работников отрасли и контролировать их соблюдение, помогать в сложных жизненных ситуациях. Как с этим обстоят дела?

Любовь Егорова: В течение года мы совместно с департаментом провели плановые проверки в семнадцати медорганизациях области, проверки и встречи с коллективами по обращениям работников в семи организациях. Проведены 219 профсоюзных проверок по вопросам трудовых отношений, оплаты, охраны труда. Нарушителям выданы предписания, и более 87 процентов выявленных недочетов уже устранены.

Кроме того, проведенная специалистами аппарата обкома экспертиза 262 правовых и локальных нормативных актов медорганизаций области позволила внести в них конкретные замечания и предложения. А после проведенных техническим инспектором труда экспертиз обоснованности предоставления гарантий и компенсаций по результатам СОУТ в 57 медорганизациях, более чем на 700 рабочих местах увеличился объем предоставляемых гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях.

За год от работников медицинских организаций области поступило 6032 обращения - втрое больше, чем в 2017-м. И по каждому приняты меры либо даны разъяснения и консультации. Часть вопросов решили в судебном порядке. Так, все 43 иска о назначении досрочной пенсии по старости удовлетворены в пользу членов профсоюза. Экономический эффект от всех форм правозащитной работы превысил 81 миллион рублей.

Кроме того, мы оказываем помощь членам профсоюза из средств профсоюзного бюджета. Так, 562 члена профсоюза получили беспроцентные ссуды до 50 тысяч рублей (в общей сложности - 15,6 миллиона), 228 работникам оплатили половину стоимости санаторно-курортного лечения (более чем на пять миллионов рублей). Материальная помощь в связи с трудным материальным положением в семье, необходимостью дорогостоящего лечения, стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и другими случаями оказана членам профсоюза на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Мы активно участвуем в областных благотворительных и солидарных акциях, проводим массовые культурные и спортивные мероприятия, конкурсы. И продолжение этой работы в 2019 году, когда Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения исполняется 75 лет, - главная задача обкома.

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