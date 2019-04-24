В Совете депутатов города Новосибирска состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска.

- Ранее вопросы экологии и состояния окружающей среды рассматривали разные рабочие группы. При горсовете действовала группа "Антипыль", которую возглавлял депутат Дмитрий Прибаловец. К сожалению, в этом году нашего коллеги не стало, но мы не должны допустить, чтобы вопросы загрязнения воздуха остались без внимания. Тем более, как видим, проблема остается актуальной. При комиссии по городскому хозяйству в прошлом году работала группа, в задачи которой входил мониторинг ситуации, связанной с переходом ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь, - прокомментировал ситуацию руководитель - председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Он отметил, что главное - придать этой работе системность и держать на контроле все актуальные вопросы, прежде всего, поступающие от избирателей.

- Прошлым летом депутаты, специалисты мэрии, представители общественных организаций инициировали работу по мониторингу выбросов и провели замеры загрязнения окружающей среды. Это было связано с тем, что жители города были обеспокоены планами Сибирской генерирующей компании перейти на новый вид топлива. Эту работу мы продолжим в этом году. Каждый месяц Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗапСибгидромет) будет предоставлять нам данные исследований. Мы обязательно будем доводить эту информацию до горожан. Через год у нас будет общая картина качества атмосферного воздуха, будет срез по времени года и суток, по розе ветров и районам города, - сообщил заместитель руководителя рабочей группы по вопросам экологии при горсовете, председатель Новосибирской региональной общественной организации "Город" Андрей Гудовский.

В этом году ЗапСибгидромет будет вести мониторинг качества воздуха на семнадцати постах, из которых десять - постоянных и семь подвижных. Здесь проводятся наблюдения по пяти основным веществам, а также специфическим. Как сообщил участникам заседания начальник ЗапСибгидромета Валерий Григорьев, показатели качества атмосферного воздуха по итогам прошлого года - в допустимых нормах, но в отдельные дни были превышения. Наиболее высокий уровень загрязнения наблюдается в Первомайском, Заельцовском (в районе мясокомбината) и Дзержинском районах города. Менее всего загрязнен воздух в Советском районе Новосибирска. Основной вклад в загрязнение вносят бензапирен, взвешенные вещества, формальдегид, диоксид азота, сажа. В основном они поступают с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, ТЭЦ и котельных, работающих на твердом и жидком топливе, а также из печных труб в частном секторе.

Главный научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Владимир Рапута представил результаты биомониторинга ртутного загрязнения Новосибирска. Исследование, которое провели ученые, показало, что в северо-восточной части города, в частности в Калининском районе, обнаружена заметная концентрация ртути. Установлено, что одним из источников загрязнения является Новосибирский завод химконцентратов.

На следующее заседание рабочей группы будут приглашены представители Росприроднадзора, НЗХК, Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Членам рабочей группы при горсовете хотелось бы получить ответ: проводились ли проверки территории завода химконцентратов на предмет соблюдения норм и требований в области охраны атмосферного воздуха и экологической безопасности.

В свою очередь, представители общественных организаций, которые также приняли участие в дискуссии, обратили внимание на то, что улучшению атмосферного воздуха способствовали бы регулярная и качественная уборка городских улиц, в том числе от песко-соляной смеси, оставшейся после зимы, благоустроенность и озеленение территорий.

Прямая речь

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству:

- Сегодня мы получили тревожный сигнал о концентрации ртути, есть результаты исследований воздуха ЗапСибгидромета. Все это будет проанализировано. В случае серьезных нарушений мы будем обращаться в государственные и правоохранительные органы для принятия мер. Вопросы экологии у жителей мегаполисов стоят на первом месте. И это понятно. От того, чем мы дышим и что пьем, зависит наше здоровье и долголетие.