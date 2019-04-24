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24.04.2019 02:03
Проект: В регионах

О порядке проведения медицинских обследований при оформлении граждан на МСЭ

Российская газета - Неделя - Сибирь № 91(7849)
В случае утраты здоровья гражданина, приведшей к стойким расстройствам функций организма, ограничениям жизнедеятельности, необходимости в мерах социальной защиты законодательством Российской Федерации предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе в виде установления инвалидности.

В целях выработки единого подхода при взаимодействии с медицинскими организациями в случае направления гражданина на медико-социальную экспертизу, принят совместный приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерством здравоохранения РФ от 31 января 2019 года № 52н/35н "Об утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы" (далее - Перечень).

Документ состоит из двух разделов, содержащих медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы у взрослого и детского населения. В структуру документа включены классы и группы болезней согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, перечень медицинских обследований (лабораторных, инструментальных, функциональных методов исследования), а также консультаций врачей-специалистов, медицинского психолога с учетом профиля заболевания. Включены сроки давности обследований, которые не должны превышать указанные.

Перечень включает основные и дополнительные исследования. Указанные медицинские обследования в обязательном перечне должны быть проведены перед направлением на медико-социальную экспертизу. Дополнительные обследования и консультации специалистов должны проводится по показаниям с целью (если необходимо) уточнения клинико-функциональных данных при наличии медицинский показаний и отсутствии противопоказаний.

Проведение обследований, указанных в Перечне, при различных заболеваниях, необходимо для получения клинико-функциональных данных, которые позволят определить количественную оценку степени нарушенных функций организма человека и в соответствии с параметрами оценки определить группу инвалидности (категорию "ребенок-инвалид").

Результаты медицинских обследований заносятся в направление на медико-социальную экспертизу и позволят оценить тяжесть заболевания, активность патологического процесса, эффективность проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий.

В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина в целях установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, а также получения дополнительных сведений при проведении медико-социальной экспертизы может составляться программа дополнительного обследования.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

 

На правах рекламы

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