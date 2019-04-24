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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разъяснят на пальцах

В Дагестане глухонемые могут пожаловаться на коммунальщиков с помощью смс-сообщений
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(7850)
В Дагестане открылась "горячая линия" для приема обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от глухонемых и слабослышащих граждан.

Такое решение приняли в Госжилинспекции республики после встречи с председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих Хадижат Сулеймановой.

Она рассказала о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха при контактах с поставщиками коммунальных услуг и управляющими компаниями.

"Ситуации бывают разные. Например, отключат воду или свет. Или надо разобраться в платежных квитанциях при оплате за коммунальные услуги. Теперь для решения этих и других вопросов глухонемым есть куда обратиться", - говорит Сулейманова.

Фото: Илья Пигалев/РИА Новости
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В Госжилинспекции опубликовали специальный телефонный номер, куда глухие и слабослышащие жители республики - а их в регионе более семисот - могут отправить смс или сообщение через мессенджер WhatsApp. Если необходимо личное присутствие для общения со специалистом, то поможет обученный сурдопереводчик.

Контролировать процесс будут специалисты жилищной инспекции, где разработан план по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями при получении жилищно-коммунальных услуг.

"Помимо организации "горячей линии" для глухонемых будем проводить регулярные встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также проведена разъяснительная работа с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, которым направлены инструкции о порядке взаимодействия с глухими гражданами", - рассказал руководитель Госжилинспекции Дагестана Али Джабраилов.

На специальный номер глухие могут отправить смс или сообщение через WhatsApp

Оказать поддержку людям с ограниченными возможностями вызвались и добровольцы. В министерство труда и соцразвития региона обратился житель Махачкалы, который поделился планами по созданию кабинета консультативной помощи глухонемым, которые сталкиваются с трудностями при обращении в разные инстанции. Доброволец рассказал, что владеет техникой сурдоперевода и готов совершенно бесплатно оказывать необходимую помощь. Для этого он попросил выделить кабинет, куда сможет прийти любой желающий и получить необходимую консультацию.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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