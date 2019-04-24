Путин назвал сверхзадачи России

Изменение структуры экономики и повышение производительности труда - вот две сверхзадачи, которые позволят обеспечить развитие страны на перспективу. Об этом заявил президент на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Перед Россией стоит цель выйти на пятое место в мире по объему экономики, паритету покупательной способности, но это не сверхзадача. "Сейчас занимает шестое место, на первом месте Китай, на втором месте США, потом Индия, Япония и ФРГ. Разница между нами и ФРГ небольшая - был момент, когда мы уже вышли на пятое место", - напомнил Владимир Путин.

"Сверхзадача другая - изменить структуру экономики... Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот где сверхзадача", - сказал президент.

И обязательно нужно повысить производительность труда. "Отсюда вытекают и подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти две сверхзадачи, - продолжил глава государства. - И я вас прошу в регионах об этом тоже думать, помогать инвесторам реализовывать проекты, не создавать дополнительных преград, разбюрокрачивать систему принятия решений, брать на контроль, продвигать бизнес-инициативы".