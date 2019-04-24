Деятельно участвовать в реализации каждого нацпроекта и укреплять связь с гражданским обществом, быть в диалоге с людьми и идти в ногу со временем, чтобы было понятно - власть в облаках не витает. К этому призвал президент на встрече с членами Совета законодателей в Таврическом дворце, где начинала работу первая Государственная Дума России.

Глава государства поздравил собравшихся с наступающим Днем российского парламентаризма. Совет законодателей организовал предметное обсуждение задач, поставленных в майском указе и в Послании Федеральному Собранию, констатировал он, назвав принципиально важной и эффективной такую работу. Президент ждет от законодателей более интенсивной работы, деятельного участия в реализации каждого нацпроекта, нацеленности на результат в интересах граждан. "Парламентариям на всех уровнях нужно укреплять каналы обратной связи с гражданским обществом, - призвал он. - Понимаю, что вы и так этим занимаетесь, и так это делаете. Тем не менее в ходе реализации масштабных проектов нам нужно наладить четкое понимание, как это сказывается на практической жизни, и вовремя какие-то коррективы вносить в практическую работу". "Это чрезвычайно важно для достижения конечного положительного результата, - подчеркнул он. - Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми".

При рассмотрении особенно трудных, комплексных, межотраслевых вопросов стоит шире привлекать экспертное, научное, деловое сообщество, считает глава государства. Без этого не обойтись при радикальной реформе контрольно-надзорной деятельности, заметил он. С 2021 года прежние устаревшие нормативные акты в этой сфере утратят силу. "Однако столь масштабное "обнуление" ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, к правовым вакуумаом и люкам", - предостерег президент.

Глава государства также попросил активно использовать возможности парламентского контроля, добавив, что рассчитывает на все фракции, и призвал вовлекать в общую работу и непарламентские партии, готовые к конструктивному взаимодействию. "Умение достигать согласия и компромисса, выходить на общее решение, не боясь дискуссии, спора, - это важнейший, неотъемлемый элемент парламентской культуры", - заметил он.

"Да, иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и являются непопулярными", - продолжил Путин. Но когда объясняют причины, называют цели, складывается совершенно другая обстановка в обществе. "Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает, а понимает, что происходит, видит перспективы развития экономики и социальной сферы и действует в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое будет отношение избирателей к тем решениям, которые вами принимаются", - обосновал он.

Предложения Совета законодателей на тему реализации Послания озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Центральной темой вашего Послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа, - напомнила глава верхней палаты парламента. - В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики".

Среди других предложений - использование данных российских спутников для борьбы с несанкционированными свалками и незаконной вырубкой лесов. Кроме того, она заявила о необходимости принять новую редакцию Лесного кодекса. "Не знаю, нужна там новая редакция или что-то там нужно еще усилить в нормативной базе, но совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов. Хищническая вырубка лесов продолжается", - отреагировал президент.

Еще президент заявил, что чем больше льгот, тем лучше с социальной точки зрения. "Важно только, чтобы мы могли это сделать, чтобы это были не декларации", - добавил он. А позже поручил разобраться с проблемами льготной ипотеки при использовании маткапитала - один из выступающих обрисовал ряд сложностей, с которыми сталкиваются семьи при обращении в банки.

Занять достойное место в ряду индустриальных держав - задача непростая, но абсолютно решаемая

Занять достойное место в ряду других индустриальных держав - задача непростая, но абсолютно решаемая, уверен глава государства. Россия должна быть на пятом месте по объему экономики, а сейчас у нее шестое. С ФРГ разница небольшая. "Был момент, когда мы уже вышли на пятое место. Но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая - изменить структуру экономики", - пояснил президент. И многократно повысить производительность труда. "А отсюда вытекают все другие подзадачи, которые мы должны решить, имея в виду вот эти две сверхзадачи", - убежден он.

Путин попросил помогать инвесторам в регионах, прежде всего частным, реализовывать проекты, не создавать дополнительных преград, а разбюрокрачивать систему принятия решений, брать на контроль, продвигать бизнес-инициативы и инвестиции. И это крайне важно в связи с санкциями. "Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один - разбюрокрачивание системы и создание привлекательных условий для развития бизнеса, - подчеркнул он. - Если мы это сможем сделать - плевать мы хотели на все ограничения. Они вообще не будут, и сейчас-то они уже не добиваются той цели, те, кто вводит эти ограничения, которые перед собой ставят, а если мы сделаем привлекательной нашу экономическую правовую систему и систему управления, тогда вообще все задачи решим, и достаточно быстро и эффективно".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил убрать административные препятствия для поступления в регионы средств на реализацию нацпроектов в течение года. Спикер ГД сообщил, что к настоящему времени регионы получили только около 22 процентов средств, предусмотренных в этом году на реализацию нацпроектов. "Профильные министерства могли бы принимать нормативную базу как минимум на три планируемых года, на тот срок, на который принимается федеральный бюджет, либо на весь срок реализации национальных проектов, - предложил он. - Мы в этом случае сэкономим огромное количество времени". Президент назвал возможной такую корректировку.

Путин ответил на предложения других выступающих. Говоря о предоставлении гражданства соотечественникам, заметил, что "сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к некоторыми другим вопросам". "Это и по моральным соображениям, по политическим и даже по экономическим целесообразно сделать, - добавил он. - Но аккуратно".

Еще президент поручил министру просвещения Ольге Васильевой представить предложения по малокомплектным школам. Он напомнил об особенностях страны с большой территорией и небольшим количеством жителей за Уралом: "Если мы не хотим, чтобы эти территории обезлюдели совсем, значит, придется за это заплатить". И поддержал Путин предложения об углублении изучения истории. "То, что создает нашу идентичность, мы забывать не должны точно совершенно. Если мы это упустим, то тогда даже все наши достижения в сфере экономики пойдут прахом", - заключил он.