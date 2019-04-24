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24.04.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали о погоде на пасхальные выходные

Текст: Ирина Жандарова
В большинстве районов Европейской России на Пасху будет теплая погода, но с дождем, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Апрель в Москве может стать рекордно сухим месяцем

Пасхальные выходные в Москве омрачит небольшой кратковременный дождь. Хотя температура будет высокой - около 20 градусов. На Северо-Западе в Пасху ожидается 12-17 градусов. В Псковской, Новгородской областях и Карелии 10-15 градусов.

В Центральных регионах севернее Москвы 16-22 градуса. До 25 градусов в Центральном Черноземье. В Поволжье 10-15 градусов на севере региона, на юге 18-23 градуса. Во всех этих регионах прогнозируются осадки.

Дожди пройдут и на юге: в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Температура здесь уже летняя - до 24 градусов.

Фото: РИА Новости
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Значительно холоднее на Урале - 9-14 градусов и дождь со снегом. На юге Западной Сибири - в Новосибирской, Томской, Омской областях- всего 6-11 градусов. В Красноярском крае и Иркутской области до 15 градусов.

На юге Дальнего Востока 16-21 градус с дождем. На севере - в Якутии и на Чукотке - снег и слабо отрицательная температура.

Холоднее всего на Пасху погода будет на севере Красноярского края, где морозы до сих пор достигают 15 градусов.

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