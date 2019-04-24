В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой.

Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.

Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс". На место аварии сразу же были вызваны спасатели МЧС.

Людей пришлось эвакуировать, всего из пострадавшего автобуса вывели 19 человек, никто из них не получил никаких травм, уточнили в пресс-службе автопредприятия.