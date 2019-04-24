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24.04.2019 18:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Под Калининградом тюлененок забрался в лодку к рыбакам

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Молодой тюлень в Балтийском море у побережья Калининградской области подплыл к рыбакам-любителям и забрался к ним в лодку.

Фото и видео этой встречи опубликовала на своей странице в Facebook директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

- Вот такие удивительные кадры мы получили сегодня из Янтарного! - написала она. И в очередной раз разместила предупреждение для земляков: "Не прикармливайте тюленей! Тем самым вы приучаете их к людям и значительно увеличиваете риск их гибели".

Укус тюленя не только крайне болезнен, но и крайне опасен, подчеркнула директор зоопарка, так как при укусе не только передаются как заразные заболевания, но и велик риск заражения крови.

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В последнее время в Калининградской области участились случаи обнаружения на пляжах детенышей серого балтийского тюленя. Сейчас в зоопарке выхаживают четверых таких тюленят, подобранных в истощенном состоянии на разных участках побережья.

"Подобрыши", как их называют в зоопарке, должны набрать вес не менее сорока килограммов, чтобы их возможно было выпустить в естественную среду обитания. К ветеринарам они попали с весом всего 11-16 килограммов.

Иногда сотрудники зоопарка помогают тюленям прямо на берегу. Как сообщили в пресс-службе учреждения, недавно на пляже Балтийска освободили животное от большого рыболовного крючка, впившегося в пасть. После чего перевезли его на отдаленный пляж и пометили специальной безопасной краской. Подобная "спасательная операция" прошла незадолго до этого в этом же районе. Поскольку эти тюлени были здоровы и вполне упитанны, в другой помощи они не нуждались.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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