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24.04.2019 23:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" победил "Динамо" в матче чемпионата России

Текст: Артур Нанян
Лидер премьер-лиги "Зенит" уверенно обыграл на своем поле "Динамо" - 2:0. Отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

С каждой следующей победой питерцы становятся все ближе к заветному чемпионству. За пять туров до конца "сине-бело-голубые" опережают "Локомотив" на восемь очков. Весьма солидный отрыв. И пока не возникает ощущения, что кто-то сможет помешать команде Сергея Семака завоевать титул.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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"Динамо" решает свои задачи. Москвичи борются за выживание, хотя до старта сезона руководство клуба поставило задачу выйти в еврокубки. Но, справедливости ради, "бело-голубые" заметно уступают нашим ведущим командам. В том числе и тем, кто идет вне первой пятерки.

Если в первом тайме матча в Санкт-Петербурге "Динамо" смотрелось достойно и порой даже угрожало воротам соперника, то во второй половине преимуществом владел "Зенит". Как и в игре с "Краснодаром", героем у питерцев стал Дзюба. На 60-й минуте капитан российской сборной открыл счет, а затем ассистировал Азмуну.

В следующем туре зенитовцы примут "Крылья Советов". Что касается "Динамо", то москвичи сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом".

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