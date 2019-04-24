Делегация Адыгеи посетила в Анкаре мавзолей "Аныткабир"

В ходе визита в Анкару делегация Адыгеи в сопровождении Торгпредства РФ в Турции, а также черкесской диаспоры посетила мавзолей "Аныткабир" и почтила память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
В мавзолее Мурат Кумпилов возложил венок к подножию усыпальницы основателя и первого президента Турецкой Республики. Завершилось посещение мавзолея минутой молчания.
Затем члены делегации посетили музей в честь основателя Турецкой Республики. Здесь глава Адыгеи оставил запись в памятной книге: "С глубоким уважением чтим память, начинания и достижения основателя Турецкой Республики - Мустафы Кемаля Ататюрка. Трудно переоценить вклад первого турецкого Президента в развитие добрососедских отношений между Россией и Турцией. С пожеланиями процветания турецкому народу".