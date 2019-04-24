Делегация Адыгеи посетила в Анкаре мавзолей "Аныткабир"

В ходе визита в Анкару делегация Адыгеи в сопровождении Торгпредства РФ в Турции, а также черкесской диаспоры посетила мавзолей "Аныткабир" и почтила память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Фото: Алексей Гусев