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24.04.2019 21:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Паспорта и загранпаспорта гражданам ДНР и ЛНР выдадут в Ростовской области

Текст: Иван Петров
Общероссийские гражданские паспорта жителям некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД России станут выдавать в Ростовской области.

Об этом в среду вечером сообщили в пресс-центре МВД России, комментируя подписанный сегодня президентом России Владимиром Путиным указ.

"МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы реализации президентского указа. Планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию", - отметили в МВД.

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В полицейском ведомстве внесли ясность и по срокам выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. "В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным категориям лиц в срок до 3 месяцев на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта граждан РФ", - сообщили в пресс-центре МВД России, добавив, что жители ДНР и ЛНР при желании смогут получить там же и загранпаспорта.

Напомним, указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, подписал вчера президент России Владимир Путин.

Документ вступает в силу со дня его опубликования. После чего жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно будет обратиться в подразделения МВД России, где получить по ускоренной и максимально не забюрократизированной процедуре российский паспорт. Естественно, если кандидат подойдет под все необходимые требования, прежде всего по вопросам безопасности.

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МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии и главам регионов, где будут расположены подразделения МВД, принимающие заявления о приеме в гражданство, поручено принять меры, направленные на реализацию указа, а также обеспечить условия для принесения присяги гражданина России заявителями.
Упрощенный порядок заключается в том, что определенные категории лиц принимаются в гражданство без соблюдения общих условий, а именно: проживание в РФ по виду на жительство не менее 5 лет, наличие законного источника средств к существованию, отказ от гражданства иностранного государства, владение русским языком.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Закон о гражданстве
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