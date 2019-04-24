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24.04.2019 21:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Астрахани открылся VIII международный форум молодых ученых

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани открылся VIII международный научный форум молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников. Он проходит под девизом "Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - развитию науки и образования", сообщили в областном правительстве. Проблемы сохранения окружающей среды и перспективы внедрения экологических технологий обсуждают свыше 800 человек из разных городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Армении, Испании и Гвинеи Бисау.

Фото: Wikipedia
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Как показал первый день форума, ученых волнуют одни и те же проблемы. В частности, как снизить негативное воздействие человека на природу. В числе вариантов минимизации вреда - "зеленое" или экологическое строительство. Его суть заключается в использовании новых технологий для снижения уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла зданий.

Как рассказал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, власти региона также заинтересованы во внедрении "зеленых" технологий. Здесь уже распространена практика использования альтернативных источников энергии: солнечного света и ветра. Кроме того, при выборе подрядных организаций для строительства новых объектов приоритет отдается строительным компаниям, которые используют экологические технологии.

"Экоматериалы и энергосберегающие технологии в строительстве дают возможность не только экономить средства, но и сохранять окружающую среду. Они соответствуют идеологии проекта "Обновленная Астрахань", который реализуется в областном центре", - говорит Сергей Морозов.

В рамках форума состоялась выставка студенческих работ, где был представлен ряд проектов благоустройства территорий, выполненных совместно со студентами из Узбекистана. Также пройдут круглые столы, мастер-классы, кейс-чемпионат по IT-программированию "Гений кода".

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