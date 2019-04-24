Волгоградца осудили за мешок марихуаны

Жителя Михайловского района Волгоградской области осудили за попытку незаконного сбыта наркотических средств. По информации региональной прокуратуры, наркоторговец получил девять с половиной лет лишения свободы.

Как сообщили в областной прокуратуре, осужденного задержали в октябре 2018 года. По версии следствия, наркотики он обнаружил в тайнике в одной из лесополос возле хутора Страховский Михайловского района. В общей сложности находка - мешок с марихуаной и мешок с частями конопли - потянула на 31 килограмм.

Спустя несколько дней, мужчина отсыпал часть "травы" в отдельный пакет и попросил своего знакомого отвезти "посылку" в Даниловский район. До пункта назначения посылка не доехала: машину остановили сотрудники правоохранительных органов, которые нашли и изъяли наркотики. В тот же день оперативные сотрудники отдела в городе Камышине УФСБ России по Волгоградской области нашли и оставшиеся наркотики.

Задержанный хозяин "ценного груза" обвинения в попытке сбыта не признал, настаивая на том, чтобы его преступление квалифицировали как незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств. И все же наказание он получил именно за "покушение на сбыт наркотиков в крупном размере".

По решению Михайловского районного суда обвиняемого приговорили к наказанию в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.