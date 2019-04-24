Росреестр напомнил порядок регистрации теплиц на дачах

Росреестр в связи с появившимися слухами, что теперь дачников обложат новым налогом - на теплицы, напомнил, что закон о садоводстве и огородничестве не изменяет заявительный порядок регистрации недвижимости. Ведомству приходится об этом говорить из-за усиливающихся слухов о якобы новых налогах на теплицы на садовых сотках.
В Росреестре корреспонденту "РГ" разъяснили, что Федеральный закон № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества...", который вступил в силу 1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.
По закону кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости.
Регистрация недвижимости возможна только по желанию владельцев. Это касается любой недвижимости, в том числе и теплиц. Но подпадают под регистрацию очень редкие теплицы.
Для кадастрового учета и регистрации прав на теплицу, подчеркивают в Росреестре, теплица должна отвечать признакам недвижимости. То есть быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.
Большие теплицы на настоящем фундаменте встречаются на дачных и садовых участках крайне редко. А если такая все же есть? Большая - от 50 квадратных метров - и на настоящем фундаменте? И у человека есть желание ее официально зарегистрировать как недвижимость. В этом случае какие действия должен предпринять собственник?
В Росреестре на этот вопрос ответили так. Для регистрации объекта недвижимости, в том числе теплицы, если она таковым является, необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра. Документы можно также подать при личном обращении в офисы МФЦ на всей территории России.
В ведомстве напомнили, что Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает следующее: если принадлежащий гражданину объект недвижимости расположен не в городе проживания, а, предположим, в соседней области, то человеку не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость можно в городе, где собственник живет.
В Росреестре, говоря о регистрации дачной недвижимости, предпочитают приводить конкретные и не маленькие цифры. Так, с момента вступления в силу 1 сентября 2006 года закона о дачной амнистии до конца 2018 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 миллионов прав. Из них около 3,5 миллиона прав на объекты индивидуального жилищного строительства.
Статистику о количестве домов и земельных участков, поставленных на кадастровый учет по закону о дачной амнистии, Росреестр начал вести с 1 января 2017 года. В прошлом году на учет было поставлено более 152 тысяч объектов недвижимости, из них 33 тысячи участков, около 77 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства.
Срочно продается дача?
По данным сервиса "Авито.Недвижимость", в первом квартале этого года на 22 процента (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилось количество предложений о продаже дач, а спрос вырос всего на 0,7 процента. Иными словами, люди хотят продать свои дачи, но не купить новые.
Вместо покупки дачи россияне все больше интересуются краткосрочной арендой на лето. За минувший год, по данным "Авито.Недвижимость", спрос вырос на 44 процента. Напомним, что до 1 марта действовал упрощенный порядок оформления в собственность загородной недвижимости ("дачная амнистия"). Как дачу, так и дом, расположенный на землях для индивидуального жилищного строительства, можно было зарегистрировать в Росреестре по двум документам: декларации и техническому плану. После 1 марта упрощенный порядок действовать официально перестал, но премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года.
Амнистией целесообразно воспользоваться всем тем, кто уже построил дома. Иначе, как поясняют в Московском областном БТИ, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как несоблюдение отступов от границ земельного участка. Это в среднем три метра. Иными словами, если человек построил дом в двух метрах от границы земельного участка, то это нарушение. Такой дом не зарегистрируют в собственность. А все, что не в собственности, рано или поздно могут признать самостроем и заставить снести за свой счет.
"Предложение дачной недвижимости носит сезонный характер, пик традиционно приходится на май-июнь, - отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец. - По данным исследований нашего университета, предложение дачной недвижимости если и превышает показатели весны прошлого года, то незначительно. Наибольшая активность на стороне предложения отмечена в Красноярске, Томске, Новосибирске, Чите и Хабаровске, она достаточно велика в Саратове, Волгограде и Тольятти".