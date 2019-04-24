Росреестр напомнил порядок регистрации теплиц на дачах

Вслед за Налоговой службой Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к гражданам, которые переживают за теплицы на дачных участках.

Росреестр в связи с появившимися слухами, что теперь дачников обложат новым налогом - на теплицы, напомнил, что закон о садоводстве и огородничестве не изменяет заявительный порядок регистрации недвижимости. Ведомству приходится об этом говорить из-за усиливающихся слухов о якобы новых налогах на теплицы на садовых сотках.

В Росреестре корреспонденту "РГ" разъяснили, что Федеральный закон № 217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества...", который вступил в силу 1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.

По закону кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости.

Регистрация недвижимости возможна только по желанию владельцев. Это касается любой недвижимости, в том числе и теплиц. Но подпадают под регистрацию очень редкие теплицы.

Для кадастрового учета и регистрации прав на теплицу, подчеркивают в Росреестре, теплица должна отвечать признакам недвижимости. То есть быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.

Большие теплицы на настоящем фундаменте встречаются на дачных и садовых участках крайне редко. А если такая все же есть? Большая - от 50 квадратных метров - и на настоящем фундаменте? И у человека есть желание ее официально зарегистрировать как недвижимость. В этом случае какие действия должен предпринять собственник?

Регистрация недвижимости возможна только по желанию владельцев. Это касается любой недвижимости, в том числе и теплиц

В Росреестре на этот вопрос ответили так. Для регистрации объекта недвижимости, в том числе теплицы, если она таковым является, необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра. Документы можно также подать при личном обращении в офисы МФЦ на всей территории России.

В ведомстве напомнили, что Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает следующее: если принадлежащий гражданину объект недвижимости расположен не в городе проживания, а, предположим, в соседней области, то человеку не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость можно в городе, где собственник живет.

В Росреестре, говоря о регистрации дачной недвижимости, предпочитают приводить конкретные и не маленькие цифры. Так, с момента вступления в силу 1 сентября 2006 года закона о дачной амнистии до конца 2018 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 миллионов прав. Из них около 3,5 миллиона прав на объекты индивидуального жилищного строительства.

Статистику о количестве домов и земельных участков, поставленных на кадастровый учет по закону о дачной амнистии, Росреестр начал вести с 1 января 2017 года. В прошлом году на учет было поставлено более 152 тысяч объектов недвижимости, из них 33 тысячи участков, около 77 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства.