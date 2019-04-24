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Текст:  Ольга Игнатова
17:28 24.04.2019

Срочно продается дача?

Собственников шести соток и дачных домиков напугало ужесточение норм регистрации недвижимости.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

По данным сервиса "Авито.Недвижимость", в первом квартале этого года на 22 процента (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилось количество предложений о продаже дач, а спрос вырос всего на 0,7 процента. Иными словами, люди хотят продать свои дачи, но не купить новые.

Вместо покупки дачи россияне все больше интересуются краткосрочной арендой на лето. За минувший год, по данным "Авито.Недвижимость", спрос вырос на 44 процента. Напомним, что до 1 марта действовал упрощенный порядок оформления в собственность загородной недвижимости ("дачная амнистия"). Как дачу, так и дом, расположенный на землях для индивидуального жилищного строительства, можно было зарегистрировать в Росреестре по двум документам: декларации и техническому плану. После 1 марта упрощенный порядок действовать официально перестал, но премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года.

Какими опасностями грозит открытие дачного сезона

Амнистией целесообразно воспользоваться всем тем, кто уже построил дома. Иначе, как поясняют в Московском областном БТИ, можно столкнуться с такой неприятной проблемой, как несоблюдение отступов от границ земельного участка. Это в среднем три метра. Иными словами, если человек построил дом в двух метрах от границы земельного участка, то это нарушение. Такой дом не зарегистрируют в собственность. А все, что не в собственности, рано или поздно могут признать самостроем и заставить снести за свой счет.

"Предложение дачной недвижимости носит сезонный характер, пик традиционно приходится на май-июнь, - отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец. - По данным исследований нашего университета, предложение дачной недвижимости если и превышает показатели весны прошлого года, то незначительно. Наибольшая активность на стороне предложения отмечена в Красноярске, Томске, Новосибирске, Чите и Хабаровске, она достаточно велика в Саратове, Волгограде и Тольятти".

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