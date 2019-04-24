В частности, продавцы обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что такие инвестиции не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов.
Раскроют и информацию о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.
- Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики, - отметил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. - Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое многие граждане воспринимают как альтернативу вкладу.
Регулятор неоднократно обращал внимание на проблему мисселинга на рынке страхования жизни, то есть продажу продукта клиенту, которому он не подходит и который не осознает всех особенностей.
-У инвесторов возникало психологическое ощущение, что они вкладываются во что-то типа банковского депозита - продукт с заранее оговоренной доходностью, возможностью в любой момент снять деньги в объеме не меньшем начальной суммы вложений, наличии гарантии АСВ, - рассказал директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков. - Тогда как на самом деле им предлагался инвестиционный продукт со всеми присущими таким продуктам рыночными рисками, порой довольно значительными и большими по сравнению, скажем, с обычной покупкой облигаций на бирже через брокера.
Многие клиенты покупали ИСЖ "на автомате", так что решение ЦБ РФ можно только приветствовать, добавил Кабаков. Инвесторы будут больше информированы о сути предлагаемых им продуктов. По мнению эксперта, если разъяснения продавцов ИСЖ будут адекватными, инвесторы, желающие получить доходность большую, чем дает депозит, начнут помимо ИСЖ рассматривать и иные финансовые инструменты сравнимой или большей надежности и доходности, то есть уходить с рынка страхования жизни.
- Нововведение призвано повысить качество продаж, - полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо. -У ИСЖ много достоинств, о которых менеджеры финансовых организаций зачастую умалчивают. Сейчас на последней стадии оформления ИСЖ служба качества компании совершает клиенту телефонный звонок с опросом понимания характеристик и свойств продукта. Если клиент дает правильные ответы, оформляется полис, а если он дает неверный ответ хотя бы на один вопрос или затрудняется с ответом, полис отклоняется.
Преимуществом ИСЖ Светлана Кордо назвала гарантию возврата капитала. Кроме того, выплаты по страхованию жизни не облагаются налогом на доходы, то есть с суммы взноса на покупку полиса ИСЖ от государства можно получить налоговый вычет в размере 13 процентов. Эта сумма ограничена 120 тысячами рублей (либо эквивалентом, если валюта полиса иная).