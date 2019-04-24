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24.04.2019 21:54
Рубрика: Экономика

Доход не обещают

Клиентов предупредят о рисках
Текст: Андрей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск № 92(7850)
Банк России с 1 апреля обязал страховщиков и их агентов при продаже полисов страхования жизни предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого продукта и существенных условиях договора.
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости www.ria.ru

В частности, продавцы обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что такие инвестиции не входят в систему гарантирования Агентства по страхованию вкладов.

Раскроют и информацию о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

- Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики, - отметил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. - Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое многие граждане воспринимают как альтернативу вкладу.

Страховщики с 1 апреля обязаны разъяснять клиентам все риски по продуктам страхования жизни

Регулятор неоднократно обращал внимание на проблему мисселинга на рынке страхования жизни, то есть продажу продукта клиенту, которому он не подходит и который не осознает всех особенностей.

-У инвесторов возникало психологическое ощущение, что они вкладываются во что-то типа банковского депозита - продукт с заранее оговоренной доходностью, возможностью в любой момент снять деньги в объеме не меньшем начальной суммы вложений, наличии гарантии АСВ, - рассказал директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков. - Тогда как на самом деле им предлагался инвестиционный продукт со всеми присущими таким продуктам рыночными рисками, порой довольно значительными и большими по сравнению, скажем, с обычной покупкой облигаций на бирже через брокера.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Страхование жизни замедлило темпы прироста взносов

Многие клиенты покупали ИСЖ "на автомате", так что решение ЦБ РФ можно только приветствовать, добавил Кабаков. Инвесторы будут больше информированы о сути предлагаемых им продуктов. По мнению эксперта, если разъяснения продавцов ИСЖ будут адекватными, инвесторы, желающие получить доходность большую, чем дает депозит, начнут помимо ИСЖ рассматривать и иные финансовые инструменты сравнимой или большей надежности и доходности, то есть уходить с рынка страхования жизни.

- Нововведение призвано повысить качество продаж, - полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо. -У ИСЖ много достоинств, о которых менеджеры финансовых организаций зачастую умалчивают. Сейчас на последней стадии оформления ИСЖ служба качества компании совершает клиенту телефонный звонок с опросом понимания характеристик и свойств продукта. Если клиент дает правильные ответы, оформляется полис, а если он дает неверный ответ хотя бы на один вопрос или затрудняется с ответом, полис отклоняется.

Преимуществом ИСЖ Светлана Кордо назвала гарантию возврата капитала. Кроме того, выплаты по страхованию жизни не облагаются налогом на доходы, то есть с суммы взноса на покупку полиса ИСЖ от государства можно получить налоговый вычет в размере 13 процентов. Эта сумма ограничена 120 тысячами рублей (либо эквивалентом, если валюта полиса иная).

Экономика Страхование
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