Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4869. Информация, размещенная на интернет-страницах: https://vk.com/ whiterthanwhite1488, https://mychords.net/vanka-ronin/92145-vanka-ronin-tost-za-xolokost.html, http://poiskm.co/show/%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0% BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD, https://xpleer.com/track/b1 NWAxJOknks1NAqKaYGBw (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 31.01.2018);

4870. Информационный материал - статья автора Бориса Стомахина под названием "БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТУПЫЕ РУССКИЕ СВИНЬИ!!!", начинающаяся словами "Тупые русские свиньи, быдло, мразь, нечисть. Говорящие куски дерьма, сгустки вонючей биомассы. Слизь. Люмпены..." и заканчивающаяся словами "Вас, как Шариковых, надо превратить обратно в тех, кем вы являетесь на самом деле... Будьте вы прокляты!!!", размещенная на интернет-страницах: http://bilokurakvne.pp.ua/publkacvi/statt/217-budte-vy-proklvatv-tupve-russkie_svini.html; https://vk.com/wall-114627577_610; http://www.liveinternet.ru/users/4705749/post348804755/ (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 13.03.2018);

4871. Видеоролик с названием "Админы делают ремонт с Божьей помощью" продолжительностью 30 секунд, начинающийся словами "Привет, пацаны! Сегодня я научу вас делать ремонт с Божьей помощью...", демонстрирующий шпатлевание стен православной иконой (решение Кировского районного суда г. Иркутска от 16.01.2019);

4872. Текст статьи неизвестного автора "Мусульманская экспансия в России", начинающаяся словами: "Одним из претензий на МИРОВОЕ - ГОСПОДСТВО ИСЛАМА - является ВТОРЖЕНИЕ Ислама - в основы Экономической жизни России" и заканчивающейся словами: "Пришло время - ГНАТЬ из России всех кавказцев и азиатов" (решение Центрального районного суда г. Красноярска от 23.01.2019);

4873. Текстовые информационные материалы под наименованием "Так говорил Геббельс" (начальные слова: "Речь на ежегодном партийном съезде НСДАП", конечные слова: "Тем, против кого было направлено острие его пропаганды") (решение Вологодского городского суда Вологодской области от 29.01.2019).

Изменения в федеральном списке экстремистских материалов

Пункт 4046 изложен в следующей редакции:

4046. Видеозапись "Мощное дуа Мухаммада Люхайдана за муджахидов", распространяемая в сети "Интернет" по электронному адресу: http://vk.com/ id224972850 (решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 31.03.2016 и определение Октябрьского районного суда г. Владимира от 14.02.2019).

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности"

73. Общественное объединение футбольных болельщиков "Автоград Крю" (другие наименования: "Autograd Crew", "Kamaz Ultras", "Blue White Crew") (решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 06.02.2019).

Информация предоставлена Минюстом России