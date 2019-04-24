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Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

24.04.2019,  
17:12
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: AP Photo/Eric Risberg Фото: AP Photo/Eric Risberg
Фото: AP Photo/Eric Risberg

Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.

Самой уязвимой частью устройства оказался гибкий экран, который складывается пополам. Даже небольшое локальное повреждение может вывести OLED-матрицу из строя целиком.

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В iFixit назвали два фактора повреждения. Один из них - это снятая с экрана защитная пленка (в инструкции к смартфону говорится о том, что снимать ее запрещено, однако не все последовали запрету). Выяснилось, что без пленки экран смартфона быстро выходит из строя. Второй фактор - пыль, которая активно "засасывается" во внутренности, в том числе под дисплей.

Эксперты отметили, что Samsung не присвоила Galaxy Fold какой-либо индекс влаго- и пылезащищенности. Попадающая же внутрь смартфона пыль особенно опасна в местах сгиба дисплея.

Напомним, что Samsung после ряда "провальных" тестов Galaxy Fold официально перенесла запуск смартфона - для того чтобы провести "дополнительные внутренние тестирования".

"Первоначальные результаты исследований выявленных проблем с дисплеем показали, что они могут быть связаны с воздействием на открытые верхнюю и нижнюю области складного механизма. Также был выявлен случай, когда компоненты устройства повлияли на работу дисплея", - отметили в Samsung.

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