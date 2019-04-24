Страхование жизни замедлило темпы прироста взносов

Темпы прироста взносов по страхованию жизни сильно замедлились по итогам прошлого года и составили 36,5 процента, посчитали в ЦБ РФ.

В 2017 году сегмент прибавил 53,7 процента. Такую динамику регулятор объясняет сокращением прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) - с 67,2 процента в 2017-м до 33,2 процента в прошлом году. Это может быть связано с постепенным насыщением рынка, а также тем, что часть клиентов вернулась к более привычному инвестиционному инструменту - банковским вкладам, доходность по которым гарантирована.

Активные продажи ИСЖ начались в 2012 году, и уже к 2017-му, когда завершались первые пятилетние договоры, многие клиенты остались недовольны полученной доходностью. По оценке Банка России, в прошлом году средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3 процента годовых, по пятилетним - 2,4 процента годовых. По действующим трехлетним договорам по лидерам рынка средняя доходность составляет 0,9 процента годовых и 1,6 процента годовых по пятилетним договорам. Для сравнения, средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам на срок более одного года в феврале этого года составила 7 процентов годовых (по данным Банка России).

Один из крупнейших участников рынка страхования жизни в этом году рассказал, что только 25 процентов его клиентов, чьи договоры истекали в конце 2017 - начале 2018 года, пролонгировали свои полисы. Остальные остались недовольны уровнем доходности.

По данным ЦБ РФ, объем собранных премий по страхованию жизни в прошлом году достиг 452,4 миллиарда рублей, а доля сегмента в общем портфеле страховщиков увеличилась до 30,6 процента. Структура сегмента страхования жизни за год изменилась незначительно: доля ИСЖ составила 67,7 процента, на страхование жизни заемщика пришлось 13,1 процента взносов.

При этом, в отличие от ИСЖ, темпы прироста взносов по страхованию жизни заемщиков ускорились до 31,4 процента против 20,3 процента в 2017 году. Основной причиной такой динамики в ЦБ РФ называют высокий спрос на потребительские кредиты (объем предоставленных кредитов увеличился почти на 35 процентов за 2018 год) и ипотеку (плюс 47,6 процента).

Страховщики отмечают, что замедление сегмента страхования жизни связано с целым комплексом причин, среди которых и зрелость рынка, и информационный фон, а также экономические факторы - расширение спектра инвестиционных продуктов на российском рынке и, как следствие, большая диверсификация накоплений.

- Замедление темпов роста ИСЖ, по нашему мнению, связано как с определенным насыщением рынка этим продуктом, так и с конъюнктурой на фондовом рынке, - отметил заместитель генерального директора СК "Сбербанк страхование жизни" Виктор Дубровин. - Однако мы считаем, что это нормальная стадия жизненного цикла любого продукта, в том числе ИСЖ. В 2019 году мы не ожидаем такого взрывного роста ИСЖ, какой наблюдался в предыдущие годы.

Средняя доходность по трехлетним договорам инвестстрахования жизни составила 3,3 процента

В этом году объем сборов будет зависеть от общей экономической конъюнктуры, в том числе от размера ставок по депозитам и волатильности рынка, полагает эксперт.

- Такого бурного роста ИСЖ, как в 2018-м, в этом году ждать не приходится, - согласился и директор по методологии, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Алексей Кривошеев. - Тем не менее потенциал у ИСЖ явно сохраняется. Сейчас в России более 90 процентов сбережений людей хранится на депозитах и в наличных деньгах, а доля страхования жизни всего 2 процента. По мере развития российского рынка доля продуктов страхования жизни, включая ИСЖ, будет приближаться к средней по странам ОЭСР, а это 9 процентов, или почти 2 триллиона рублей. 2019 год окажется периодом стабилизации сегмента ИСЖ, что станет базой для последующей положительной динамики.

Для активизации продаж страховщики модифицируют продуктовые линейки ИСЖ с учетом текущих тенденций на рынке, предлагая стратегии, адаптированные под небольшой рост. Упор делается на продукты, рассчитанные на больший гарантированный доход, а не потенциальный рост рынка.

- Дополнительный импульс рынку ИСЖ, на наш взгляд, может придать внедрение в России долевого страхования жизни (Unit linked), для которого нужно принятие нормативно-правовой базы, - полагает Виктор Дубровин. - Оно может стать источником "длинных" денег на российском фондовом рынке и качественно новых продуктов накопительного и пенсионного страхования. В то же время внедрение Unit linked должно быть очень качественно проработано, поскольку это высокорисковый инструмент.

В этом году вступил в силу стандарт Всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни и требования Банка России по раскрытию информации при продаже таких продуктов. Участники рынка отмечают, что это принципиально новый формат доведения информации до клиента, причем не только на страховом рынке, а вообще на рынке финансовых услуг.

Страхование жизни развивается не только за счет ИСЖ, но и других продуктов. Например, кредитного страхования - по оценкам страховщиков, в этом году оно может прибавить 10-15 процентов. Участники рынка обращают внимание, что кредитное страхование обогащается дополнительными сервисами - например, в такие продукты добавляются телемедицинские сервисы.

- Развитие кредитного страхования жизни напрямую отражает динамику выдачи кредитов населению, и в первую очередь ипотеки, - отметил Алексей Кривошеев. - В 2018 году портфель кредитов физлицам вырос более чем на 20 процентов, ипотечный - на 25 процентов. Однако в 2019 году эксперты обещают сокращение темпов роста ипотечного кредитования, поэтому рост сборов по кредитному страхованию жизни, по нашей оценке, не превысит 15 процентов.

- Мы видим в целом постепенный растущий интерес к накопительному страхованию жизни (НСЖ) и со стороны клиентов, и со стороны страховых компаний, которые расширяют свои продуктовые линейки, - рассказал Виктор Дубровин. - Рост рынка НСЖ может составить 15-20 процентов.

По его словам, в этом году компания делает ставку на массовые накопительные продукты, ориентированные не на сбережение средств, а на их формирование (продукты с рассрочкой взносов). Такие накопительные продукты выбираются клиентами более осознанно, формируют финансовую дисциплину, дают людям большую уверенность в будущем.

В таких полисах также есть дополнительные сервисы - та же телемедицина или возможность получить консультацию по вопросам образования.

Алексей Кривошеев подчеркнул, что при настолько бурном росте сегмента ИСЖ в 2016-2018 годах доля классического накопительного страхования жизни в общих сборах страховщиков сохранялась на уровне 15-20 процентов. Это, по мнению эксперта, говорит о том, что у сегментов были фактически сопоставимые темпы роста.

Развитию НСЖ может способствовать повышение размера налогового вычета, добавил Виктор Дубровин. Сейчас размер базы для расчета вычета в 13 процентов составляет 120 тысяч рублей, то есть 15 600 рублей - это максимально возможный вычет. Суммы по страхованию жизни, особенно накопительным и инвестиционным программам, гораздо выше.

- Более того, если человек получает вычет сразу по четырем статьям расходов (страхование, образование, медицинские услуги и пенсионные накопления), то эта сумма распределяется на все статьи, в итоге вычет по страхованию получается совсем невелик. Мы выступаем за увеличение базы хотя бы до 400 тысяч рублей, - заключил Виктор Дубровин.