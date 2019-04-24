Страховать животных стали чаще

На российском страховом рынке сегодня присутствует менее 200 страховых продуктов, хотя в развитых странах они исчисляются тысячами. Несмотря на это, тенденция к тому, что российский рынок постепенно будет становиться более разнообразным, есть.

- Новые страховые продукты всегда возникают как ответ на запрос потребителя, - отметил заместитель генерального директора, директор по розничному страхованию компании "АльфаСтрахование" Александр Горин. - Не бывает инициативы только лишь со стороны страховой компании. Мы отвечаем на потребности клиентов, но при этом рассказываем, какие у них есть риски, повышаем их страховую культуру.

В последние годы наметился небольшой рост таких страховых продуктов, как страхование гаджетов и страхование от киберрисков.

-Мы видим потенциал в страховании от киберрисков, - рассказал Александр Горин. - Когда мы говорим о подобном продукте для компаний, тут все достаточно понятно: есть люди, которые понимают его необходимость, они принимают решения, с ними можно разговаривать. Но рядовые граждане свои риски не понимают, и страховщикам предстоит огромная работа, чтобы людям эти риски разъяснить.

Другим страховым продуктом, который в будущем сможет занять заметную долю рынка, может стать страхование жизни и здоровья животных, а также гражданской ответственности их владельцев. Несмотря на то что, по оценкам экспертов, такой вид страхования не сможет в обозримой перспективе перешагнуть порог в 5 процентов от общего объема рынка, интерес со стороны потребителей все же есть.

- Исторически в России под страхованием животных понимались сельскохозяйственные животные, - пояснил руководитель департамента сельскохозяйственного страхования компании "Росгосстрах" Вадим Константинович. - Однако сейчас все больше договоров страхования стало распространяться на цирковых животных, зоопарковых и домашних.

Потенциал у этого сегмента есть, особенно в отношении домашних кошек, собак и других любимцев. По данным Аналитического центра НАФИ, домашних питомцев держат больше половины россиян. С каждым годом семей с питомцами становится все больше, а расходы на их содержание растут. По разным опросам, 62 процента владельцев внимательно подбирают корм для своих питомцев, ориентируясь на их вес, возраст и ряд индивидуальных особенностей. А почти 68 процентов владельцев показывают своего питомца ветеринару чаще чем один раз в год.

Вместе с этим растет и число людей, желающих застраховать жизнь и здоровье своих любимцев.

- Если раньше наиболее востребованным было страхование породистых и титулованных домашних животных, то в последнее время в принципе повысился спрос на страхование кошек и собак независимо от их породы, - говорит профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. - Стоимость полиса зависит от условий страхования, породы животного, срока страхования, возраста и множества других факторов.

Стоимость полиса зависит от условий страхования, породы животного, его возраста и других факторов, в среднем она составляет от 5 до 8 тысяч рублей

В среднем страховой платеж составляет от 5 до 8 тысяч рублей в год. Условия страхования зависят от выбранной страховой программы и правил страхования домашних животных, установленных в той или иной страховой компании. Наиболее распространенными рисками являются несчастные случаи, заболевания, гибель в результате пожара или стихийного бедствия, пропажа питомца.

В последние годы в перечень страховых рисков включаются также риски от укуса клещей, особенно в период их активного воздействия на животных.

Как правило, страховые компании предлагают застраховать также и гражданскую ответственность владельца животного перед третьими лицами либо заключить комбинированный договор, который включает два объекта страхования, т.е. самого питомца и ответственность владельца за вред, причиненный домашним животным третьим лицам. Стоимость полиса зависит от лимита страховой ответственности владельца и срока страхования. Например, при лимите ответственности 100 тысяч рублей страховой взнос составит около 2 тысяч рублей, а при максимальном лимите ответственности 1,5 миллиона рублей стоимость полиса составит около 23 тысяч рублей.

За рубежом владельцу может быть повышен коэффициент к сумме страхового взноса, если он, например, выгуливал собаку в неположенном месте

Для международной практики страхование гражданской ответственности владельцев домашних животных является обычным делом, в России же такой вид страхования только начинает появляться на рынке.

За рубежом страхование жизни и здоровья домашних питомцев - давно не новинка. В лидерах - Швеция, там застраховано около 80 процентов домашних животных. Второе место у Великобритании (около 35 процентов застрахованных). А в США, где у 68 процентов населения есть животные, застрахован лишь 1 процент любимцев.

В некоторых зарубежных странах страхование домашних животных является лицензированным видом страхования по аналогии с ДМС, а в некоторых странах обязательно страхование гражданской ответственности владельцев животных. Например, в Германии под обязательное страхование гражданской ответственности попадают владельцы опасных пород собак. Сумма страхового покрытия составляет 3 миллиона евро, а годовой страховой взнос - около 80 евро. При этом владельцу может быть повышен коэффициент к сумме страхового взноса, если он, скажем, выгуливал собаку в неположенном месте.

По словам экспертов, у российского рынка страхования домашних животных есть хороший потенциал.

- Претендовать на заметную долю рынка может не только страхование домашних питомцев, но и страхование зоопарковых или цирковых животных, - считает Юлия Ахвледиани. - Однако такому виду страхования еще предстоит развитие. По сравнению с зарубежными продуктами отечественные пока не имеют такого расширенного перечня страховых услуг, которые могли бы потенциально заинтересовать потребителя.