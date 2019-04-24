Суд отказался снижать срок заключенному в США летчику Ярошенко

В США суд отклонил ходатайство российского летчика Константина Ярошенко о сокращении срока тюремного заключения. Защита россиянина просила снизить срок предывания за решеткой с 20 до 15 лет.

"Он подавал просьбу в форме письма судье, который в свое время приговорил его к двадцати годам, - сообщил ТАСС адвокат заключенного россиянина Алексей Тарасов. - Он просил ввиду ряда обстоятельств снизить этот срок до 15 лет. Судья счел эту просьбу не заслуживающей внимания и отклонил ее".

Напомним, что Ярошенко был осужден в 2011 году к 20 годам лишения свободы за якобы попытку транспортировать из Либерии наркотические вещества. Сам Ярошенко и его защита неоднократно называли случившееся провокацией.