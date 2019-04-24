Трамп обсудил соцсети с главой Twitter

Президент США Дональд Трамп провел встречу с генеральным директором компании Twitter Джеком Дорси. Глава государства принял его во вторник в Овальном кабинете Белого дома.

По словам самого Трампа, разговор был посвящен работе соцсетей. "Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой и миром социальных сетей в целом, с нетерпением ждем открытого диалога!", - написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее американский лидер пожаловался на своей страничке, что как представитель Республиканской партии он чувствует дискриминацию со стороны социальной сети. Трамп обвинил компанию в том, что она удаляет подписчиков из его аккаунта и затрудняет подписку на его страницу, пишет ТАСС.

Отметим, что сегодня у Трампа почти 60 миллионов подписчиков. С момента регистрации в Twitter в 2009 году, президент США сделал свыше 41 тысячи публикаций.