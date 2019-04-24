Новости

Египтяне поддержали увеличение президентского срока 06:37
Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Подмосковье 06:31
Минобороны КНР выступило против военной сделки США с Тайванем 06:27
За пост мэра Южно-Сахалинска сразятся пять кандидатов 06:09
Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию 05:45
Пальмиру откроют для туристов уже в этом году 05:37
В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину 05:37
Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой 05:12
Музыканты из Чехии впервые выступят на фестивале "Амурские волны" 04:58
Трамп обсудил соцсети с главой Twitter 04:46
Осужденный террорист продолжил пропаганду своих взглядов в колонии 04:38
На Камчатке корабли ТОФ атаковали "иностранную" субмарину 04:33
Китай раскритиковал односторонние санкции США против Ирана 03:51
Глава КНДР отправился на бронепоезде в Россию 03:35
Чавушоглу: Турция найдет замену F-35 в другой стране 03:05
Президент Шри-Ланки решил уволить глав всех спецслужб 02:48
Мэй пригласила Зеленского приехать в Британию 02:23
США построят ледоколы среднего и тяжелого класса для Береговой охраны 02:14
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций 01:43
Почти 300 тысяч мигрантов пытались попасть в США с начала года 01:41
Нетаньяху решил назвать в честь Трампа поселение на Голанах 00:38
Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской" 00:31
В Москве восстановлено движение поездов на "синей" ветке 23.04.2019
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский 23.04.2019
Умерла актриса из "Завтрака у Тиффани" Фэй Маккензи 23.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Какие продукты подешевеют после Пасхи
24.04.2019 03:05
Рубрика: В мире

Чавушоглу: Турция найдет замену F-35 в другой стране

В случае отказа США поставить Турции истребители пятого поколения F-35, Анкара удовлетворит потребность в самолетах в другой стране. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. О замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон. США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Глава МИД отметил, что Турция покупает у России ЗРС С-400, потому что есть срочная потребность в системе ПВО. "Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. По этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте - там, где будут предложены самые лучшие технологии", - цитирует РИА Новости.

Чавушоглу также подчеркнул, что его страна действует предельно открыто по отношению и к России, и к Соединенным Штатам. Ранее высокопоставленный представитель минобороны Турции заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 станет оптимальной заменой американскому F-35, если США решат выдавить Турцию из программы "мирового самолета".

В Японии неоднократно фиксировали проблемы с истребителями F-35

Касаясь темы членства Турции в НАТО, министр заявил, что США не удастся "вытолкнуть" Анкару из альянса: " Все решения в рамках альянса принимаются единством голосов. Если Турция, как член НАТО говорит "нет", то в таком случае подобное невозможно". Чавушоглу также напомнил, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что каждый из союзников может обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым. "Все абсолютно прозрачно", - подчеркнул министр.

В Соединенных Штатах постоянно заявляют о том, что российские системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Из Вашингтона регулярно в адрес Анкары звучат угрозы введения санкций, в том числе предусматривающих прекращение поставок Турции новейших самолетов F-35. Доходит до того, что США на высоком уровне предлагают Анкаре выбирать С-400 или НАТО.

В мире США В мире Ближний Восток Турция РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию
Мадуро рассказал о полном контроле над Венесуэлой
МИД заявил о тревоге в связи с выплеском антииранских эмоций
Мужчина погиб под колесами поезда на "Бауманской"
Путин заявил о шансах России быть в лидерах туристических рейтингов