Чавушоглу: Турция найдет замену F-35 в другой стране

В случае отказа США поставить Турции истребители пятого поколения F-35, Анкара удовлетворит потребность в самолетах в другой стране. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. О замораживании программы поставок Турции F-35 объявил Пентагон. США поставили Турцию перед выбором: или российские зенитные системы С-400, или американские истребители.

Глава МИД отметил, что Турция покупает у России ЗРС С-400, потому что есть срочная потребность в системе ПВО. "Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. По этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте - там, где будут предложены самые лучшие технологии", - цитирует РИА Новости.

Чавушоглу также подчеркнул, что его страна действует предельно открыто по отношению и к России, и к Соединенным Штатам. Ранее высокопоставленный представитель минобороны Турции заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 станет оптимальной заменой американскому F-35, если США решат выдавить Турцию из программы "мирового самолета".

Касаясь темы членства Турции в НАТО, министр заявил, что США не удастся "вытолкнуть" Анкару из альянса: " Все решения в рамках альянса принимаются единством голосов. Если Турция, как член НАТО говорит "нет", то в таком случае подобное невозможно". Чавушоглу также напомнил, слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что каждый из союзников может обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым. "Все абсолютно прозрачно", - подчеркнул министр.

В Соединенных Штатах постоянно заявляют о том, что российские системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Из Вашингтона регулярно в адрес Анкары звучат угрозы введения санкций, в том числе предусматривающих прекращение поставок Турции новейших самолетов F-35. Доходит до того, что США на высоком уровне предлагают Анкаре выбирать С-400 или НАТО.