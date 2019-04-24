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24.04.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Только без рук

Рынок промышленных роботов отметился рекордом
Текст: Екатерина Ясакова
Рынок промышленных роботов в России в 2018 году вырос на 21 процент, до 2,5 миллиарда рублей, свидетельствуют предварительные данные Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР). Объем рынка робототехнических систем составил 7,5 миллиарда рублей.
Разговоры о том, что роботы вытеснят людей, идут последние 30 лет. Пока люди без работы не остались. Фото: РИА Новости Разговоры о том, что роботы вытеснят людей, идут последние 30 лет. Пока люди без работы не остались. Фото: РИА Новости
Разговоры о том, что роботы вытеснят людей, идут последние 30 лет. Пока люди без работы не остались. Фото: РИА Новости

Прошлый год стал рекордным по объемам продаж, рассказала "РГ" исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская на форуме Industrial Robotics Workshop.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как Россия будет готовится к технологическому прорыву

В эксплуатации сегодня находится 5 тысяч роботов, больше всего их задействовано в автомобилестроении. За прошлый год рост в этом направлении составил 44 процента. Также активно внедряются роботы в машиностроении, металлургии, химической промышленности. Одни из самых перспективных и востребованных направлений - пищепром, перемещение материалов, упаковка, сортировка и размещение.

Среди трендов последнего времени можно отметить рост числа вендоров, поставщиков мобильных платформ и логистических роботов, увеличение числа мероприятий в области робототехники, повышение внимания к робототехнике со стороны государства.

Но в целом пока Россия находится только в начале пути, считает председатель Комитета поставщиков роботов Международной федерации робототехники Андреас Бауэр. "Я бы советовал всем начинать не с общей автоматизации, а с отдельного участка. А также советовал бы отказаться от мифа, что роботы - это всегда дорого и подходят только для крупных компаний", - сказал он.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Среди слабых сторон российского рынка: его относительно небольшой размер для того, чтобы развивать производство отечественных роботов, недостаточное развитие компонентной базы, низкая плотность внедрения роботов (4 робота на 10 тысяч рабочих), устаревшие образовательные программы в вузах и ССУЗах, отсутствие открытой библиотеки робототехнических решений и недостаток знаний в робототехнике у заказчиков.

По словам Андреаса Бауэра, в мире робототехнические компании нередко занимаются образованием. Этот опыт было бы полезно перенять и России, поскольку в будущем не останется мест, где невозможно бы было внедрять роботов. "Там, где сегодня есть рабочие руки, в будущем будут роботы. При этом рабочие места никуда не денутся. Разговор об этом идет последние 30 лет. Но пока люди не остаются без работы из-за роботов", - заключил Бауэр.

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