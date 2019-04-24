В апартаментах разрешат временную регистрацию

В Госдуме разрабатывается законопроект, которым будет разрешена временная регистрация в апартаментах, рассказал в интервью "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Мы понимаем, что невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования, - уточнил Николаев. - Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания".

Люди смогут получить временную регистрацию в своих апартаментах. Это упростит им жизнь во многих сферах: при трудоустройстве на работу, оформлении документов и кредитов.

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