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Текст:  Ирина Жандарова
03:15 24.04.2019

В апартаментах разрешат временную регистрацию

В Госдуме разрабатывается законопроект, которым будет разрешена временная регистрация в апартаментах, рассказал в интервью "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Мы понимаем, что невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования, - уточнил Николаев. - Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания".
Люди смогут получить временную регистрацию в своих апартаментах. Это упростит им жизнь во многих сферах: при трудоустройстве на работу, оформлении документов и кредитов.

Полный текст интервью с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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