В детсадах и в домах престарелых Италии установят камеры наблюдения

На фоне участившихся случаев рукоприкладства и жестокого поведения на Апеннинах вступает в силу закон об установке камер видеонаблюдения в помещениях детсадов и домов престарелых. Об этом сообщил на своей странице в соцсети вице-премьер Маттео Сальвини, обещавший реализовать эту инициативу в жизнь еще во время предвыборной кампании.

За последние годы в Италии, где до недавнего времени дети и старики относились к категории неприкасаемых, заметно увеличилось число скандалов вокруг недопустимого поведения со стороны воспитательниц в дошкольных учебных заведениях и персонала в так называемых "домах отдыха" для престарелых людей.

Так, один из самых вопиющих случаев, о котором по сей день помнит вся Италия, произошел в 2015 году. Тогда полиция итальянского города Палермо задержала мать и дочь, владеющих и управляющих двумя домами престарелых, которых в прессе весьма справедливо окрестили "домами ужасов". Речь шла о двух интернатах для людей с психиатрическими проблемами: "Anni d'Oro" ("Золотые годы") и "Arcobaleno" ("Радуга"). По словам главы прокуратуры Палермо, с пациентами домов престарелых "обращались как в концлагере Освенцим". Престарелых пациентов будили ежедневно в 4 утра, "непослушных" закрывали в комнатах на ключ, привязывали к стульям и кроватям. Очень часто пожилых людей не кормили по несколько дней, разводили молоко водой, укладывали прямо на целлофан вместо простыни. Плач и крики боли пожилых пациентов заглушались с помощью транквилизаторов. Вывести на чистую воду преступников удалось непосредственно благодаря видеозаписям, сделанным скрытой камерой. В детсадах по всей стране от Неаполя до Тренто ситуация также складывается не лучшим образом. Приблизительно раз в две недели местные СМИ сообщают о новом эпизоде, главной героиней которого как под копирку, как правило, является пожилая воспитательница лет 60-ти, которая, не справившись с гневом, не находит ничего лучше, как наброситься на беззащитных детей.

Согласно законопроекту, который будет принят в ближайшие дни, первым делом камеры в обязательном порядке будут установлены в государственных учреждениях. Согласно ст. 5 нового закона, видеокамеры будут размещены во всех помещениях и буквально в каждом углу вышеперечисленных структур. Всем, кто посмеет ослушаться, придется заплатить крупный штраф (его размер на данный момент не озвучивается). Правительство, тем не менее, не намерено останавливаться на достигнутом и планирует убедить пойти на этот шаг также руководство частных учреждений. Несмотря на то, что отбор персонала в них проводится с большим пристрастием, случаи жестокого обращения в их "рафинированных" стенах также имеют место быть.