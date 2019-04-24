В Пекине стартует высокий форум "Одного пояса, одного пути"

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках китайской инициативы "Одного пояса, одного пути" открывается 25 апреля в Пекине. На нем соберутся главы 37 государств, в том числе президент России Владимир Путин, 360 зарубежных министров. На мероприятии будут присутствовать представители более 150 стран и 90 международных организаций - всего около 5 тысяч зарубежных гостей.

25 апреля в рамках мероприятия состоится 12 профильных круглых столов и международная конференция предпринимателей. 26 апреля пройдет церемония официального открытия форума высокого уровня, на которой с программной речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин, автор инициативы "Одного пояса, одного пути".

27 апреля состоится круглый стол лидеров стран-участниц инициативы "Одного пояса, одного пути". "По итогам форума Китай подпишет с партнерами по "Поясу и пути" ряд документов по ключевым проектам в области промышленности и инвестиций", - сообщили ранее в Пекине.

Что такое "ОПОП"

Инициативе "Одного пояса, одного пути" ("ОПОП") - уже пять лет, с ней выступил председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году. На сегодня документы о сотрудничестве в рамках "ОПОП" с Китаем подписали 126 государств и 29 международных организаций. В рамках инициативы по всему миру уже учреждено 82 зоны сотрудничества, где создано около 300 тысяч новых рабочих мест. За прошедшие пять лет объем торговли Китая с партнерами по "Поясу и пути" превысил 6 триллионов долларов, КНР за этот период инвестировала в страны-участницы инициативы более 90 миллиардов долларов.

За минувшие пять лет успешно развивались "титульные" проекты инициативы по развитию транспортной инфраструктуры и упрочению региональной транспортной взаимосвязанности. Самым успешным стал опыт развития железнодорожных контейнерных перевозок Китай-Европа. Создано множество новых маршрутов, которые связывают 108 городов в 16 странах, за пять лет по ним прошло 13 тысяч составов. Железнодорожные компании Китая, Казахстана, Монголии, России, Польши и Германии подписали соглашение о дальнейшем развитии взаимодействия в обслуживании маршрутов Китай-Европа. Более того, наполовину было снижено время таможенного оформления товаров, доставляемых по этим маршрутам. По оценкам экспертов, налаживание таких логистических цепочек и укрепление транспортной взаимосвязанности куда более действенно, чем простое создание торговых союзов. Если последнее может повысить темп глобального развития на 5 процентов, то первое - аж на 10-15 процентов, уверены экономисты.

В рамках "Одного пояса, одного пути" уже действует большое количество профильных инициатив. Так, в 2017 году была запущена инициатива беспрепятственной торговли, которая предполагает упрощение таможенных процедур и развитие свободных товарных потоков. К этой инициативе уже присоединились 83 государства.

В 2018 году до 111 стран выросло число участников инициативы "Пояса и пути" по сотрудничеству в сфере налоговой политики, которая, в частности, предполагает избежание двойного налогообложения между странами-участницами инициативы. В августе того же года 49 стран "Одного пояса, одного пути" опубликовали "Совместное заявление о сотрудничестве в области защиты прав интеллектуальной собственности". В октябре 18 стран инициативы заявили о создании энергетического партнерства "Одного пояса, одного пути".

Глобальный характер инициативы признан и поддержан ведущими международными организациями. В 2017 году ООН единогласно приняла резолюцию 2344, которая призывает международное сообщество развивать региональное сотрудничество на базе инициативы "Одного пояса, одного пути".

Что ждать от нынешнего форума

Наблюдатели ожидают, что в ходе нынешнего высокого форума "Одного пояса, одного пути" Китай заявит о дальнейшем расширении финансирования проектов в рамках инициативы и, возможно, создании с этой целью новых финансовых институтов. Повод для таких ожиданий есть. В частности, в марте Китайская инвестиционная корпорация (КИК) заявила, что рассматривает создание целевого инвестфонда, который займется поддержкой проектов в рамках китайской интеграционной инициативы. К деятельности новой финансовой структуры с рабочим названием "Фонд сотрудничества "Пояса и пути" планируется привлечь как международные организации, так и суверенных участников китайской интеграционной инициативы. Президент КИК Ту Гуаншао сообщил, что основными задачами фонда станет финансирование крупных инфраструктурных проектов на пространстве "Пояса и Пути": в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Несомненно, что дальнейшее развитие инфраструктурных проектов в рамках "ОПОП" - занятие благородное и благодарное. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, каждый миллиард долларов инвестиций в инфраструктурное строительство будет создавать от 30 тысяч до 80 тысяч рабочих мест и до 2,5 миллиардов долларов добавленной стоимости.

Вместе с тем политологи указывают, что еще более важным на нынешнем форуме станет определение курса на расширение сфер деятельности в рамках инициативы: Китай намерен сделать ее глобальной не только по географическому охвату, но и по спектру деятельности. В опубликованном в преддверии форума докладе о перспективах развития "Одного пояса, одного пути", в частности, содержатся предложения создать в рамках инициативы механизмы по обеспечению безопасности и борьбе с глобальным изменением климата.

"Китай будет работать со всеми странами-партнерами для создания механизма разрешения споров, мониторинга, раннего оповещения и оперативного реагирования на угрозы безопасности", - отмечается в документе. Доклад обозначает путь на "развитие сотрудничества по энергосбережению и сокращению эмиссий, совместный ответ на глобальные изменения климата". Для этого предлагается "разработать и внедрить политику по поддержке сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, объединить усилия по защите и восстановлению экосистем".

Китай также намерен "усилить сотрудничество с партнерами по "Одному поясу, одному пути" в разработке антикоррупционного законодательства и практической борьбе с коррупцией". В Пекине пообещали, что не будут "экспортировать коррупцию" с наращиванием инвестиций за рубеж: "Китай усилит антикоррупционную работу среди предприятий, выходящих на зарубежные рынки; ужесточит контроль за соответствием их управленческой и предпринимательской деятельности правилам", - подчеркивается в докладе. Несомненно, что новый задел на сотрудничество в рамках "ОПОП" по всем этим направлениям будет положен на нынешнем форуме.

Российская повестка дня

России в инициативе "Одного пояса, одного пути" всегда отводилось значимое место. Достаточно сказать, что в опубликованном 22 апреля докладе о прогрессе и перспективах китайской интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути" Россия стала самой упоминаемой страной. Она упоминается 18 раз, за ней по количеству упоминаний идут Казахстан (12) и Пакистан (11). Германию упоминают лишь два раза, Италию и Беларусь - по одному. Показательно, что число отсылов к России в ключевых документах инициативы "Одного пояса, одного пути" постоянно растет. Так, в первом масштабном документе инициативы, опубликованном в 2015 году плане действий по строительству "Одного пояса, одного пути", Российская Федерация упоминалась только семь раз.

В нынешнем документе говорится о таких проектах, как экономический коридор Китай-Монголия-Россия; упоминается целый ряд двух- и многосторонних договоров с участием РФ о повышении транспортной взаимосвязанности. Документ рассказывает о множестве инфраструктурных проектов: строительство шоссе западный Китай - западная Европа, которое будет проходить через Казахстан, Россию - и далее в страны Старого Света; железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское и моста Хэйхэ-Благовещенск через Амур. Авторы не обошли вниманием и растущее энергетическое взаимодействие Китая и России. Документ отдельным пунктом напоминает, что в конце 2019 года будет введен в эксплуатацию первый экспортный газопровод из России в КНР. Напомним, что по нему ежегодно в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров природного газа в течение 30 лет. Отмечается, что Россия - один из основных зарубежных поставщиков туристов в Китай.

Сегодня Россия сопрягает свои международные интеграционные инициативы с китайскими. Ключевым документом в этом отношении является подписанное 8 мая 2015 года совместное заявление, в котором закреплена политическая воля "предпринимать согласованные усилия по взаимному сопряжению процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути". На первом форуме "ОПОП" в 2017 году Владимир Путин поддержал "Пояс и Путь", призвав при этом смотреть на евразийскую интеграцию более широко, строя большое евразийское партнерство с привлечением всех существующих региональных структур, в том числе - Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава российского государства призвал "снимать инфраструктурные ограничения для интеграции, создавать связанную систему транспортных коридоров… вместе прокладывать дороги развития и процветать". Российский президент указал на необходимость "создать удобные понятные комфортные и предсказуемые условия для инвесторов", а также "разбюрократить" товарные потоки.

Несомненно, что такой же риторики Владимир Путин будет придерживаться и на нынешнем форуме. Помощник президента Юрий Ушкаов сообщил, что в ходе визита в Китай Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. "Это даже не встреча, а переговоры с китайским руководством, председателем Си Цзиньпином. Тут будет сверка часов в контексте форума, опять-таки это сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути, вопрос о переводе в практическую плоскость идеи большого евразийского партнерства с участием не только ЕврАзЭс, но и ШОС, АСЕАН", - отметил он. Ушаков добавил, что в ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы торгово-экономического, гуманитарного партнерства России и Китая, а также партнерство в международной сфере.