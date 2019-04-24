В Россию приходит смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Компания OPPO представила новую линейку смартфонов - Reno. Отличительной особенностью модельного ряда стали экран без вырезов и оригинальное решение для фронтальной камеры. Но обо всем по порядку.

Несмотря на то, что в рекламе OPPO Reno много ярких красок, внешность у смартфона достаточно чопорная. Новика представлена в двух цветах - в черном и синем, оба с небольшим градиентом. Задняя панель защищена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Глянец выглядит стильно, но быстро собирает отпечатки пальцев.

Кстати, сканер отпечатков пальцев в Reno подэкранный. По словам производителя, он оптический и по сравнению с предыдущей версией значительно улучшен, а точность распознавания выросла на 28 процентов.

Экран не содержит каких-либо вырезов и "врезов". Его назвали панорамным, он занимает 93,1 процента площади передней панели. Рамки минимальные, причем не только боковые, но и верхняя, и нижняя (именно она часто самая "жирная" в современных смартфонах). Разрешение 6,4-дюймового AMOLED-дисплея составляет 2340х1080 точек (Full HD+), защита - Gorilla Glass шестого поколения. Экран яркий и сочный, в нем используется технология для защиты глаз, сертифицированная институтом TÜV.

Почему нет вырезов в экране, и где фронтальная камера? Она есть, но спрятана и появляется при необходимости. Если в приложении камеры выбрать режим селфи, то из верхнего торца смартфона выскочит треугольник с глазком объектива. Производитель назвал эту технологию "Shark Fin" - и действительно дизайн напоминает плавник. На тыльной стороне "плавника" расположилась вспышка для основной камеры.

Выдвигается фронталка быстро - менее чем за секунду. Как обещают в OPPO, механизм способен выдержать 200 тысяч циклов открывания-закрывания. Трудно представить человека, способного сделать столько селфи. Кстати, "плавник" снабжен системой защиты - как только смартфон оказывается в свободном падении, фронталка прячется в корпус. Это значит, что при падении она не пострадает (в отличие от самого смартфона, к сожалению).

Разрешение селфи-камеры - 16 Мп. Что касается основной камеры, то она двойная - главный сенсор от Sony разрешением 48 Мп, дополнительный - с разрешением 5 Мп. При съемке помогает искусственный интеллект: распознавание сцен, улучшение фото, бьютификация селфи и так далее. Стоит отметить наличие ночного режима - это уже стало хорошим тоном для смартфонов и некоторым вызовом, потому что у кого-то получается, а у кого-то это просто маркетинговые слова. Ночная съемка Oppo Reno позволяет делать приличные снимки даже без штатива.

Внутри смартфона установлена платформа Qualcomm Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 616. Это надежное "предфлагманское" решение. Есть две модификации 6 Гб+128 Гб и 8 Гб+256 Гб.

Работает смартфон на обновленной версии Color OS 6 - фирменной оболочке OPPO. Под ней - Android 9. "Шестерка" получила обновленный дизайн, а также систему Hyper Boost - акселератор для ускорения работы смартфона, например, во время игр. Происходит это за счет отключения ненужных процессов, которые занимают ЦПУ и оперативную память.

Аккумулятор у Reno имеет емкость 2675 мАч. В устройстве реализована система быстрой и безопасной зарядки VOOС 3.0 - "пустую" батарею можно зарядить примерно за 30 минут. Стоит учитывать, что работает это в случае использования оригинальных аксессуаров из коробки, потому что в смартфоне стоит умный контроллер, который способен определять тип подключаемого провода и зарядного устройства.

Из приятных мелочей - наличие NFC (очень полезная штука, если вы еще не пользуетесь - попробуйте, хотя бы для оплаты покупок в магазинах), сохранился разъем "мини-джек" (и это при поддержке смартфоном технологий Hi-Res Audio и Dolby Atmos), есть и чехол в комплекте.

Интересно, что у Reno есть старший брат - модель Reno 10x Zoom. Внешне он отличается не сильно - чуть больше стандартной модели по размеру, экран 6,6 дюйма. Внутри уже флагманская платформа с процессором Snapdragon 855 и увеличенной емкости батарейка - 4065 мАч. И естественно - тройная камера, в которой реализован 10-кратный гибридный зум (похоже на систему в Huawei P30 Pro).

В России можно будет купить пока только версию Reno. Стоимость - 39 990 рублей, предзаказ стартует 10 мая.