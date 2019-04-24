Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

Глава Евангелия от Матфея, рассказывающая о событиях Великой среды, начинается словами Иисуса, которые Он сказал Своим ученикам - апостолам. "Вы знаете, - предупреждает апостолов Иисус, - что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие". Странно, но двенадцать последователей Христа будто не слышат этого страшного предостережения. Почему? С одной стороны, прошло всего четыре дня, как Иисуса торжественно, с царскими почестями, приветствовали жители Иерусалима, апостолы люди, а нам всем хочется верить в лучшее.

С другой стороны, события последней недели земной жизни Иисуса развиваются так стремительно, что их просто не успевали осознать. В это же время, когда Иисус произносит перед Своими учениками слова предупреждения о том, что Он будет распят, во дворе первосвященника Каиафы собираются иерархи церкви и старейшины народа - на совет. Они обдумывают, как им погубить Христа. В итоге решают взять Иисуса хитростью и убить. Только не в праздник иудейской Пасхи, когда будет много народа - первосвященникам и старейшинам не хочется доводить дело до смуты. Но ведь для того, чтобы подлый план осуществился, кто-то должен предать Спасителя.

Евангелие очень сдержанно, но предельно точно описывает механизм предательства: только факты. Предатель нашелся - его имя станет для человечества символом подлого поступка. Но до того, как Иуда пришел к первосвященникам с предложением выдать Иисуса, произошло еще одно знаковое событие, и о нем тоже говорят в храмах в Великую среду.

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро. Миро - по-гречески "благовонное масло", представляет собой особую смесь растительных масел, душистых трав и благовонных смол, всего 50 компонентов. Миром в те времена не только помазывали царственных особ, но и умащивали тела умерших перед погребением. Так, грешница, сама того не ведая, предуготовила Христа к погребению.

Ученики, увидев, что грешница возлила на голову Иисуса драгоценное миро, вознегодовали. "К чему такая трата? Это миро можно было бы продать за большую цену, а деньги отдать нищим!" Но, читаем дальше в Евангелии: "Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала".

Так и случилось: мы вспоминаем эту безымянную грешницу, сердцем почувствовавшую, предстоящую смерть Христа.

И дальше в Евангелие от Матфея стоит многозначительное слово "Тогда…". "Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам, - читаем мы, - и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного случая предать Его".

Вот и все, что сказано о предательстве Иуды. Можно строить множество предположений, почему ученик Иисуса, один из двенадцати, пошел на это. Но если мы внимательно отнесемся к хронологии событий, изложенных в Евангелиях, мы поймем, что Иудой двигали два порока - зависть и сребролюбие. Вот что читаем в Евангелии от Иоанна: Иуда "был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали". В греческом подлиннике Евангелия об этом сказано еще жестче: то слово, которое переведено на церковнославянский, а потом и на русский, как "носил" может быть употреблено и в значении "крал". Иуда был казначеем апостольской общины, в его руках оказывались значительные суммы денег. Это были пожертвования, например, из Евангелия известно, что деньги могли давать женщины, которых Иисус исцелил от неизлечимых болезней, а из кого-то и изгнав злых духов. Иисус был к деньгам и богатству абсолютно равнодушен: часть средств шла на нужды маленькой общины его учеников, остальные раздавались нищим. Ящик для денег "имел при себе" Иуда. По-видимому, никому и в голову не приходило его контролировать. Так, начав с воровства у своих же товарищей, Иуда закончил предательством. Его имя тоже живет в веках - как символ подлости и того, что она не приносит предателю счастья. Как известно, Иуда удавился - на осине. Но об этом в другие дни Страстной недели.

Кроме описанных отрывков из Евангелия, в Великую среду во время Божественной литургии в последний раз читается знаменитая молитва святого Ефрема Сирина, с тремя великими поклонами. С этого дня, вплоть до Праздника Святой Троицы, поклоны в храме отменяются - это тоже имеет свой смысл. Земной поклон показывает, что мы, люди, грехом ниспали на землю. А отмена земных поклонов во время богослужения подчеркивает то, что Господь искупил наши грехи, и напоминает нам о том, что Воскресение Христа стало прообразом будущего века. Исключение делается только для поклонов перед Плащаницей, полотном, на котором изображено снятое с Креста Тело Христа.

На вечерней службе в среду верующие стараются исповедоваться. Завтра Великий, или Чистый четверг - день напряженных и долгих богослужений. В Чистый четверг, когда вспоминают то, как Христос установил Таинство Причащения, все стараются причаститься, поэтому и исповедуются в среду накануне.